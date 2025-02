Heizlüfter führt zu Zimmerbrand und Feuerwehreinsatz

BAD KISSINGEN – Am Sonntagabend ist es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Zimmerbrand gekommen. Ein Bewohner verletzte sich dabei leicht. Die Polizei Bad Kissingen hat den Brandfall aufgenommen.

Gegen 23:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr die Mitteilung über den Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Salinenstraße ein. Bei Eintreffen der Kissinger Polizei und Feuerwehr war die Wohnung eines 97-Jährigen stark verrußt. Die Ursache des Feuers, das die Feuerwehr zügig löschen konnte, stand schnell fest.

Dem Sachstand nach hatte der 97-Jährige in seiner Wohnung einen elektrischen Heizlüfter in Betrieb genommen. Kurze Zeit später fiel das Gerät um, wodurch ein auf dem Boden liegender Teppich Feuer fing. In der Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung des Seniors.

Der 97-Jährige zog sich bei dem Versuch, das Feuer selbst zu löschen, leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Hausbewohner konnten unverletzt durch die Feuerwehr ins Freie gebracht werden.

Durch den Brand, bei dem neben dem Rußschaden in der Wohnung auch der Heizlüfter, der Teppich und der Boden beschädigt wurden, entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages.