Heizstrahler löst Brand aus – Bewohnerin leicht verletzt

23. Februar 2026Letztes Update 23. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
DETTELBACH – Ein Brand in einem Anwesen in der Falterstraße hat am Samstagmittag einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Mutmaßlich wurde das Feuer durch einen Heizstrahler verursacht, wobei eine 63-jährige Bewohnerin leicht verletzt wurde.

Gegen 14:00 Uhr ging die Meldung über den Brand ein, woraufhin die alarmierten Rettungskräfte schnell vor Ort waren und die Flammen zügig löschen konnten.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten Kleidungsstücke, die vor dem Heizstrahler aufgehängt waren, in Brand und verursachten so das Feuer.

Die Bewohnerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens festzustellen.

