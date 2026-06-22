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Helferschulung: Unterstützung für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige im Landkreis Haßberge

22. Juni 2026Letztes Update 22. Juni 2026
Helferschulung: Unterstützung für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige im Landkreis Haßberge
Symbolfoto: 2fly4
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HASSFURT – Das Pflegenetzwerk des Landkreises Haßberge bietet in Kooperation mit der Fachstelle für Demenz und Pflege Unterfranken eine kostenlose Schulung für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an. Ziel ist es, Menschen zu qualifizieren, die pflegebedürftige Personen im Alltag unterstützen und dafür den monatlichen Entlastungsbetrag der Pflegekasse nutzen möchten.

Hintergrund und Voraussetzungen

Immer mehr Menschen im Alter benötigen Unterstützung, um ihren Alltag möglichst lange im eigenen Zuhause zu bewältigen. Diese Aufgabe leisten oft Angehörige, unterstützt von Nachbarn, Freunden oder Bekannten.

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Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer können für ihr Engagement eine Aufwandsentschädigung erhalten. Die Abrechnung erfolgt über den Entlastungsbetrag von 131 Euro, der Pflegebedürftigen ab dem Pflegegrad 1 monatlich zusteht. Damit diese Leistung in Anspruch genommen werden kann, müssen die Helfer:

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  • Nicht im 1. oder 2. Verwandtschaftsgrad zur pflegebedürftigen Person stehen.

  • Nicht mit ihr verschwägert sein.

  • Nicht im selben Haushalt leben.

  • Eine verpflichtende Schulung absolviert haben.

Eckdaten der Schulung

  • Termin: Donnerstag, 2. Juli 2026

  • Zeit: 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr

  • Ort: Sitzungssaal im Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt

Anmeldung

Interessierte werden gebeten, sich bis spätestens zum 21. Juni 2026 anzumelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Ansprechpartnerin ist Vera Ksinski vom Pflegenetzwerk:


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