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Helge Schneider alias Doc Snyder trommelt wieder!

26. März 2026Letztes Update 26. März 2026
Helge Schneider alias Doc Snyder trommelt wieder!
Foto: Till Oellerking
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BAD KISSINGEN – Helge Schneider tritt am Freitag, den 24.04.2026, ab 20:00 Uhr im Regentenbau auf. Der Künstler aus dem Ruhrgebiet präsentiert sich in einer Neuauflage mit einem Miniaturorchester, wobei er trompetend und mit seinem charakteristischen Gesang durch das Programm führt.

Zuschauer erwartet ein Abend, an dem das Ensemble die Lachmuskeln des Publikums fordert. Karten für die Veranstaltung sind in der Tourist-Information Arkadenbau erhältlich. Zudem können Buchungen telefonisch unter 0971 8048-444 oder per E-Mail vorgenommen werden.

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