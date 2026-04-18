Helge Schneider live in Bad Kissingen: „Ellenbogen vom Tich!“
BAD KISSINGEN – Am Freitag, den 24. April 2026, verwandelt Helge Schneider den Regentenbau in einen Ort des gepflegten Wahnsinns. Ab 20:00 Uhr präsentiert der Ausnahmekünstler aus dem Ruhrgebiet sein neues Programm und beweist pünktlich zu seinem 70. Lebensjahr, dass er nichts von seinem unverwechselbaren Humor eingebüßt hat.
Unter dem Motto „Ellenbogen vom Tich!“ manövriert sich der „Klimperclown“ trompetend, singend und parlierend durch den Abend. Unterstützt von seinem Miniaturorchester – bestehend aus Leo am Kontrabass und Sandro an der Gibson-Gitarre – liefert Schneider ein musikalisches Sammelsurium, das zwischen virtuosem Jazz und absurd-komischem Mega-Quatsch pendelt. Ob am Klavier, an der Trompete oder am Schlagzeug: Das Publikum darf sich auf einen Abend voller Spontaneität freuen.
Einblicke in „The Klimperclown“
Anlässlich seines runden Geburtstags gewährt der Musiker und Schauspieler zudem Einblicke in sein filmisches Selbstporträt „The Klimperclown“. Der Film zeigt eine überraschend melancholische Seite seines Lebens, ohne dabei auf die gewohnte Absurdität zu verzichten. Natürlich darf auch sein Kult-Hit „Katzenklo“, inspiriert von Kater Fritz, im Repertoire des Abends nicht fehlen.
Helge Schneider verspricht seinem Publikum eine Auszeit vom Alltag – gewohnt eigenwillig und mit einer gehörigen Portion Anarchie auf der Bühne.
Informationen zum Ticketkauf und Einlass
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Termin: Freitag, 24. April 2026
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Veranstaltungsort: Regentenbau, Bad Kissingen
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Einlass: 19:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr
Eintrittskarten sind online über die Portale Eventim und Reservix sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Für telefonische Buchungen steht die Hotline unter 0971 8048-444 zur Verfügung.
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