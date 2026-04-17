Auto IU

Helge Schneider live in Bad Kissingen: „Ellenbogen vom Tich!“

17. April 2026Letztes Update 17. April 2026
Helge Schneider live in Bad Kissingen: „Ellenbogen vom Tich!“
Foto: Till Oellerking
Eisgeliebt

BAD KISSINGEN – Am Freitag, den 24. April 2026, verwandelt Helge Schneider den Regentenbau in einen Ort des gepflegten Wahnsinns. Ab 20:00 Uhr präsentiert der Ausnahmekünstler aus dem Ruhrgebiet sein neues Programm und beweist pünktlich zu seinem 70. Lebensjahr, dass er nichts von seinem unverwechselbaren Humor eingebüßt hat.

Unter dem Motto „Ellenbogen vom Tich!“ manövriert sich der „Klimperclown“ trompetend, singend und parlierend durch den Abend. Unterstützt von seinem Miniaturorchester – bestehend aus Leo am Kontrabass und Sandro an der Gibson-Gitarre – liefert Schneider ein musikalisches Sammelsurium, das zwischen virtuosem Jazz und absurd-komischem Mega-Quatsch pendelt. Ob am Klavier, an der Trompete oder am Schlagzeug: Das Publikum darf sich auf einen Abend voller Spontaneität freuen.

Einblicke in „The Klimperclown“

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier

Anlässlich seines runden Geburtstags gewährt der Musiker und Schauspieler zudem Einblicke in sein filmisches Selbstporträt „The Klimperclown“. Der Film zeigt eine überraschend melancholische Seite seines Lebens, ohne dabei auf die gewohnte Absurdität zu verzichten. Natürlich darf auch sein Kult-Hit „Katzenklo“, inspiriert von Kater Fritz, im Repertoire des Abends nicht fehlen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Trickbetrug in Höchberg: Unbekannter erbeutet Bargeld von Seniorin

HÖCHBERG – Eine 84-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag in Höchberg Opfer eines perfiden Trickbetrugs geworden. Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Bekannter aus, begleitete die Seniorin nach Hause und erzwang dort sowie bei einer anschließenden Bankfahrt die Übergabe von Bargeld. Die Pol

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Helge Schneider verspricht seinem Publikum eine Auszeit vom Alltag – gewohnt eigenwillig und mit einer gehörigen Portion Anarchie auf der Bühne.

Informationen zum Ticketkauf und Einlass

  • Termin: Freitag, 24. April 2026

  • Veranstaltungsort: Regentenbau, Bad Kissingen

  • Einlass: 19:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr

Eintrittskarten sind online über die Portale Eventim und Reservix sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Für telefonische Buchungen steht die Hotline unter 0971 8048-444 zur Verfügung.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

17. April 2026Letztes Update 17. April 2026

Mehr

Hochkarätige Auszeichnung in Schweinfurt: Prof. Dr. Melina Schuh erhält Carus-Preis

Hochkarätige Auszeichnung in Schweinfurt: Prof. Dr. Melina Schuh erhält Carus-Preis

17. April 2026
Moderner Getränkefachmarkt in Sennfeld: Neueröffnung am 23. April

Moderner Getränkefachmarkt in Sennfeld: Neueröffnung am 23. April

17. April 2026
Serie von Unfallfluchten in Schweinfurt und Sennfeld: Polizei sucht Zeugen

Serie von Unfallfluchten in Schweinfurt und Sennfeld: Polizei sucht Zeugen

17. April 2026
Kurioser Diebstahl: Mann klaut Farbeimer mit Mofa

Kurioser Diebstahl: Mann klaut Farbeimer mit Mofa

17. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)