Helm verhindert bei schwerem Fahrradsturz vermutlich Schlimmeres
BISCHOFSHEIM IN DER RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein Fahrradhelm hat am Montagnachmittag bei einem schweren Sturz vermutlich Schlimmeres verhindert. Ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Schwere Kopfverletzungen blieben nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch aus.
Der Mann war gegen 16:40 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Wanderweg vom Neustädter Haus in Richtung Gemündner Hütte unterwegs. Im Übergangsbereich von der Skipiste auf eine Schotterfläche verlor der 63-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.
Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der schwer verletzte Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte der getragene Fahrradhelm entscheidend dazu beigetragen haben, schwere Kopfverletzungen zu verhindern. Der Helm, mit dem der Mann beim Aufprall auf den Boden schlug, wurde durch die Wucht des Sturzes zerstört. Trotz des heftigen Aufpralls wurden bislang keine Kopfverletzungen festgestellt.
Der Unfall unterstreicht nach Einschätzung der Polizei die wichtige Schutzwirkung eines Fahrradhelms.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!