Hentschel-Preis 2025 ehrt zwei Schlaganfallforscher – Einer davon aus Würzburg
WÜRZBURG – Der mit 5.000 Euro dotierte, bundesweit ausgeschriebene Hentschel-Preis 2025 wurde zu gleichen Teilen an Dr. Laurens Winkelmeier vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Dr. Stefano Navarro von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg verliehen.
Mit dem Preis ehrt die Würzburger Hentschel-Stiftung, die seit 2011 jährlich vergeben wird, wissenschaftliche Erkenntnisse zur Prävention, Diagnostik oder Therapie des Schlaganfalls.
Die Preisverleihung fand im Rahmen des Weltschlaganfalltags am 29. Oktober 2025 im Zentrum für Operative Medizin des Uniklinikums Würzburg statt. Stiftungsgründer Dipl.-Ing. Günter Hentschel und Prof. Dr. Mirko Pham, Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie, gratulierten den Preisträgern.
Spendenaufruf:
Die Hentschel-Stiftung bittet um Spenden zur Unterstützung zukünftiger Schlaganfall-Projekte.
- Konto: Kampf dem Schlaganfall
- IBAN: DE45790200760347390402
- BIC: HYVEDEMM455
Da die Stiftung als gemeinnützig anerkannt ist, sind Zustiftungen und Spenden steuerlich absetzbar.
