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Hepatitis-Eliminationsinitiative in Bayern am Universitätsklinikum Würzburg gestartet

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
Hepatitis-Eliminationsinitiative in Bayern am Universitätsklinikum Würzburg gestartet
Zum Start des Projektes „„Hepatitis-Eliminationsinitiative in Bayern“ besuchte Dr. Andrea Behr (MdL und Mitglied des bayerischen Gesundheitsausschusses, rechts) Projektleiter Prof. Dr. Andreas Geier und Koordinatorin Christina Löhner (l.) am UKW. Foto: UKW / Stefan Dreising
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WÜRZBURG – Unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Geier, Leiter der Hepatologie am Universitätsklinikum Würzburg (UKW), ist im Februar die „Hepatitis-Eliminationsinitiative in Bayern“ angelaufen. Das bis Januar 2028 terminierte Projekt verfolgt das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Virushepatitis bis zum Jahr 2030 durch gezielte Prävention und verbesserte Behandlungsraten zu eliminieren.

Das Vorhaben konzentriert sich auf die Bekämpfung von Hepatitis B und C. Die Schwerpunkte liegen dabei auf verstärkter Aufklärung, dem Ausbau von Diagnose- und Screening-Angeboten sowie der gezielten Erreichung vulnerabler Gruppen. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention unterstützt die Initiative aktuell mit 85.000 Euro als Teil des bayerischen Masterplans Prävention.

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Bestehende Strukturen nutzen und vernetzen

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Das Projekt setzt auf die enge Zusammenarbeit mit den bayerischen Gesundheitsämtern, die eine zentrale Rolle im Infektionsschutz einnehmen. Die Koordination übernimmt Christina Löhner vom UKW. Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist es, Menschen mit erschwertem Zugang zum Gesundheitssystem – etwa Personen mit Migrationshintergrund aus Hochprävalenzländern oder Menschen mit intravenösem Drogenkonsum – direkt vor Ort zu testen. Zudem soll die Bekanntheit von Vorsorgeuntersuchungen für Versicherte gesteigert werden.

Hepatitis B und C – Gefahr für die Leber

Hepatitis-Infektionen verlaufen oft lange Zeit ohne Symptome, können jedoch zu schwerwiegenden Spätfolgen wie Leberzirrhose oder Leberkrebs führen:

  • Hepatitis B: Übertragung primär über Blut und Sexualkontakte; ein wirksamer Impfschutz ist verfügbar.

  • Hepatitis C: Übertragung meist über Blutkontakt; es existiert keine Impfung, jedoch ist die Infektion durch moderne Medikamente in den meisten Fällen heilbar.

Interessierte Organisationen oder Personen können sich für weitere Informationen per E-Mail an hepatitiselimination@ukw.de wenden.

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