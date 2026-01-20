Auto IU

Heranwachsender attackiert Polizeibeamten am Hainig

20. Januar 2026Letztes Update 20. Januar 2026
Symbolbild: 2fly4
SCHWEINFURT / HAINIG – Ein 19-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag vor einem Bowlingcenter in der Adolf-Ley-Straße einen Polizeibeamten angegriffen und dabei leicht verletzt. Nachdem ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert war, verständigten Zeugen gegen 00:20 Uhr die Polizei, woraufhin einer der Kontrahenten unerkannt flüchtete. Der verbliebene Heranwachsende zeigte sich gegenüber den eintreffenden Einsatzkräften extrem aggressiv und schlug einem 34-jährigen Beamten unvermittelt ins Gesicht.

Der junge Mann, bei dem ein Atemalkoholwert von knapp zwei Promille gemessen wurde, musste überwältigt werden und verbrachte die restliche Nacht in Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren, das unter anderem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, Widerstand, Körperverletzung und Beleidigung umfasst. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen drohen dem 19-Jährigen zivilrechtliche Forderungen, wie die Übernahme der Behandlungskosten für den verletzten Polizisten.

Zusätzlich wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert, da die Kombination aus hoher Alkoholisierung und massiver Gewaltbereitschaft erhebliche Zweifel an der charakterlichen Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen aufwirft. Die Polizei betont in diesem Zusammenhang, dass Angriffe auf Einsatzkräfte konsequent verfolgt und alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft werden. Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst trotz der Gesichtsverletzung glücklicherweise fortsetzen.

