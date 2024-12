Herausforderung rund um Weihnachten und den Jahreswechsel: Blutspenden zur Sicherstellung der Versorgung dringend benötigt

BAYERN – Die Versorgung mit lebenswichtigen Blutpräparaten steht in den kommenden Wochen vor großen Herausforderungen. Besonders in der Adventszeit und über den Jahreswechsel hinaus, wenn zahlreiche Feiertage und Brückentage anstehen, gestaltet sich die Deckung des Blutspendebedarfs zunehmend schwierig. Schon jetzt machen sich in einigen Regionen Engpässe bemerkbar.

Die DRK-Blutspendedienste rufen deshalb alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, auch in der Vorweihnachtszeit sowie zwischen den Feiertagen Blut zu spenden. In dieser Zeit, in der viele Menschen verreisen oder durch die Festvorbereitungen stark beansprucht sind, sinkt erfahrungsgemäß die Spendenbereitschaft. Gleichzeitig bleibt der Bedarf an Blutpräparaten für Patientinnen und Patienten mit schweren Erkrankungen, Unfallopfer und andere dringliche Fälle unverändert hoch.

Die Blutspendedienste betonen, wie wichtig die Unterstützung der Spenderinnen und Spender ist, um eine kontinuierliche Versorgung sicherzustellen. Sie danken allen, die durch ihre Spendenbereitschaft im vergangenen Jahr einen entscheidenden Beitrag geleistet haben, und würdigen deren Engagement mit höchstem Respekt und Anerkennung.

Interessierte können sich über Blutspendetermine in ihrer Region informieren und damit helfen, Leben zu retten.

www.blutspendedienst.com