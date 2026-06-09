Herbst-Kulturkalender Rhön-Grabfeld: Kulturagentur ruft zur Meldung von Veranstaltungen auf
LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Kaum haben die Sommermonate begonnen, laufen im Hintergrund bereits die Planungen für die goldene Jahreszeit: Die Kulturagentur des Landkreises Rhön-Grabfeld bereitet aktuell die neue Ausgabe des beliebten Herbst-Kulturkalenders vor. Alle regionalen Kulturveranstalter, Vereine und Kulturschaffenden sind ab sofort dazu aufgerufen, ihre Termine für die Monate September, Oktober und November einzureichen.
Die Frist für die Datenübermittlung endet am 1. Juli 2026. Die Veröffentlichung der Veranstaltungstermine ist für die Organisatoren komplett kostenfrei.
Die ganze Bandbreite der regionalen Kulturszene abbilden
Der Kulturkalender dient den Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen der Region als zentraler Wegweiser durch das herbstliche Kulturprogramm. Er spiegelt alle drei Monate aufs Neue den enormen Ideenreichtum und das ehrenamtliche wie professionelle Engagement im Landkreis wider.
Gemeldet werden können Veranstaltungen aller Art, wie beispielsweise:
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Musik & Bühne: Konzerte, Theateraufführungen, Kleinkunst und Kabarett
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Wort & Bild: Lesungen, Vorträge und Kunstausstellungen
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Tradition & Freizeit: Märkte, Kirchweihen, Feste und geführte Touren
Print und Digital: Maximale Reichweite für Kulturschaffende
Die von der Kulturagentur redaktionell aufbereitete Print-Ausgabe wird ab Ende August bzw. Anfang September im gesamten Landkreis Rhön-Grabfeld an allen bekannten öffentlichen Stellen kostenfrei ausliegen.
Zusätzlich profitieren die Veranstalter von einer digitalen Verlängerung: Alle rechtzeitig gemeldeten Termine werden automatisch auch in den großen, digitalen Veranstaltungskalender des Landkreises eingepflegt und sind somit jederzeit online abrufbar.
Jetzt Termine einreichen
Die Meldung der Daten erfolgt schnell und unkompliziert über die eigens dafür eingerichtete Online-Plattform der Kulturagentur:
Frist: Bis spätestens 1. Juli 2026
Melde-Portal: www.kulturmeldungen.rhoen-grabfeld.de
Online-Kalender: kulturkalender.rhoen-grabfeld.de
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