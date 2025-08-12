Herbst-Winter Semester 2025/2026 der vhs Volkach I Gerolzhofen
VOLKACH – Das neue Programmheft der vhs Volkach und Gerolzhofen für das Herbst-/Winter-Semester 2025/2026 steht bevor. Ab dem 14. August 2025 ist das Heft online und für Abonnenten auch per Post erhältlich. Auf 60 Seiten werden rund 310 Veranstaltungen von 120 Kursleitenden angeboten. Das Semester startet am 14. September 2025 und läuft bis zum 28. Februar 2026. Anmeldungen sind ab dem 14. August jederzeit online möglich.
Vielfältiges Programm und neue Formate
Das vielseitige Programm umfasst Vorträge, Workshops und Seminare in Präsenz und als Livestream in den Bereichen Gesellschaft und Politik, Kunst und Kultur, Gesundheit und Ernährung, Beruf, Künstliche Intelligenz, Social Media sowie Sprachen. Auch Kurse für Kinder und Jugendliche sind wieder dabei.
Das Semester beginnt mit einem Highlight: Am 14. September 2025 findet der „Tag des offenen Denkmals® 2025“ statt. In Kooperation mit lokalen Partnern bieten die Volkshochschulen kostenfreie Einblicke in besondere Orte wie das Volkacher Badhaus, den Diebenturm und das Schelfenhaus. Außerdem gibt es Führungen auf den Spuren von Walter von der Vogelweide in Herlheim. Das Programm ist auch über die App der Deutschen Stiftung Denkmalschutz abrufbar.
Ein neues, flexibles Format ist „vhs backstage“. Es bietet Einblicke hinter die Kulissen von Unternehmen und Einrichtungen. Den Auftakt macht Bürgermeister Heiko Bäuerlein, der kostenfreie Führungen durch das Volkacher Freibad anbietet, um über den Stand der Bauarbeiten zu informieren. Anmeldungen hierfür sind unbedingt erforderlich.
Besondere Themen und Reihen
Im Bereich Heimatkunde und Stadtkultur gibt es zahlreiche neue Veranstaltungen, die sich insbesondere mit den 500. Bauernaufständen auseinandersetzen. Auch Kurse zu Themen wie dem Börsenhandel, Social Media Marketing, künstlicher Intelligenz und Datenschutz sind Teil des Programms.
Die beliebte Livestream-Reihe „vhs.wissen.live“ wird fortgesetzt. Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft referieren unter anderem über Wirtschaftskriege, die Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen, Astronomie sowie die Beziehung zwischen Menschen und Spinnen.
Die Reihe „Hörsaal on Tour“ bietet drei Vorträge im Schelfenhaus in Volkach an, unter anderem über die Diözese Würzburg im Nationalsozialismus und über Persönlichkeiten der fränkischen Kulturlandschaft.
Das neue Programmheft enthält zudem einen Rückblick-Bereich mit besonderen Momenten und Geschichten aus dem vhs-Leben. Die beiden Leiterinnen, Sigrid Klemenz und Cornelia Kröber, betonen, dass das neue Design des Heftes für Offenheit, Wandel und Gemeinschaft steht und laden alle Interessierten ein, sich inspirieren zu lassen.
