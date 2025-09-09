Auto IU

Herbstadt: Radfahrer stürzt in leeres Fahrsilo

9. September 2025Letztes Update 9. September 2025
Bild von Hermann Kollinger auf Pixabay
Eisgeliebt

HERBSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Sonntagmittag ereignete sich in der Straße „Zum Heuweg“ ein Verkehrsunfall. Die Feuerwehren Herbstadt und Königshofen sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Gegen 14:50 Uhr kam ein 55 Jahre alter Radfahrer aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun, welcher ein altes Fahrsilo unterhalb absperrte. Der Zaun gab auf Grund der Wucht des Aufpralls nach und der Mann stürzte circa 2,5 Meter in die Tiefe.

Hierbei zog er sich eine Knieverletzung zu.

Wer soll Dein Oberbürgermeister ab 2026 sein?
Mehr

Am Zaun entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Dein Ding

Die Feuerwehren aus Herbstadt und Bad Königshofen waren im Einsatz. Die Polizei Bad Königshofen hat den Verkehrsunfall aufgenommen.

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. September 2025Letztes Update 9. September 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)