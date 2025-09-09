Herbstadt: Radfahrer stürzt in leeres Fahrsilo

HERBSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Sonntagmittag ereignete sich in der Straße „Zum Heuweg“ ein Verkehrsunfall. Die Feuerwehren Herbstadt und Königshofen sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Gegen 14:50 Uhr kam ein 55 Jahre alter Radfahrer aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun, welcher ein altes Fahrsilo unterhalb absperrte. Der Zaun gab auf Grund der Wucht des Aufpralls nach und der Mann stürzte circa 2,5 Meter in die Tiefe.

Hierbei zog er sich eine Knieverletzung zu.

Am Zaun entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Die Feuerwehren aus Herbstadt und Bad Königshofen waren im Einsatz. Die Polizei Bad Königshofen hat den Verkehrsunfall aufgenommen.