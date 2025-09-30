Herbstlicher Ausflug der Selbsthilfegruppe für Hauterkrankungen ins Schlosskrankenhaus Friedensburg
OSTHEIM – Die Selbsthilfegruppe für Hauterkrankungen (darunter Betroffene von Neurodermitis, Psoriasis und Vitiligo) besuchte kürzlich bei strahlendem Herbstwetter das Schlosskrankenhaus Friedensburg in Leutenberg. Ziel des Ausflugs war es, die ganzheitlichen und individuellen dermatologischen Behandlungsmöglichkeiten der Klinik kennenzulernen und den Austausch zwischen den Betroffenen zu fördern.
Die Klinik, die historische Architektur mit moderner Ausstattung verbindet, bot den Teilnehmern detaillierte medizinische Einblicke. Durch die Einladung der Selbsthilfegruppe aus Schleiz/Thüringen entwickelte sich zudem ein besonders lebendiger Austausch, der allen Beteiligten neue Impulse verschaffte.
Die Teilnehmer genossen die gemeinsame Zeit im herbstlichen Ambiente, die den Zusammenhalt der Gruppe zusätzlich stärkte. Die Selbsthilfegruppe sprach dem Schlosskrankenhaus Friedensburg ihren Dank für den informativen und schönen Tag aus.
