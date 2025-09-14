Herbstsemester der Volkshochschule Schweinfurt: Anmeldung ab 15. September

SCHWEINFURT – Die Volkshochschule Schweinfurt startet am 15. September mit der Einschreibung für ihr Herbstsemester. Die Anmeldungen werden in der Stadt und in allen Außenstellen, außer in Schonungen und Werneck, entgegengenommen. Im neuen Programmheft stehen über 800 Kurse und Veranstaltungen zur Auswahl bereit, und der Semesterbeginn ist für den 6. Oktober geplant.

Anmelden kann man sich persönlich im vhs-Sekretariat in der Schultesstraße 19b, im Bürgerservice des Rathauses der Stadt Schweinfurt sowie in den 16 Außenstellen im Landkreis. Das Programmheft ist ab dem 11. September an denselben Stellen sowie in Banken und Geschäften erhältlich.

Für die Außenstellen Schonungen und Werneck beginnt die Einschreibung am 17. bzw. 18. September. Ab dem 11. September ist das gesamte Kursprogramm auch online unter www.vhs-schweinfurt.de einsehbar. Für persönliche Beratungen und weitere Auskünfte steht das vhs-Team unter der Telefonnummer 09721/51-5443 zur Verfügung.