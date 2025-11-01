Auto IU

Herbstzauber und Kulturgenuss: KUNSTSTÜCK zeigt im November Kultur in ihrer ganzen Vielfalt

1. November 2025Letztes Update 1. November 2025
Einblicke in die kreative Welt von Kim Davey: Das letzte offene Atelier des Jahres – eine lebendige Mischung aus Farbe und Form, eingefangen in einem einzigartigen Kunstwerk. Bild: Kim Davey
LANDKREIS HASSBERGE – Im Rahmen des Projekts KUNSTSTÜCK, das unter dem Zeichen der Kultur steht, finden im November und Dezember zahlreiche Veranstaltungen, Workshops und Ausstellungen im Landkreis Haßberge statt.

Offenes Atelier und Ausstellungen

Datum Veranstaltung / Thema Ort Details zur Anmeldung
Do., 13. November Vortrag: Haßberger Burgen im Bauernkrieg mit Dr. Joachim Zeune Schüttbau, Rügheim (Lange Pfalzgasse 5) 19:00 Uhr. Eintritt frei. Anmeldung erbeten unter 09521/27-694 oder kulturraum@hassberge.de.
Sa., 22. November Offenes Atelier: Kim Davey Atelier, Froschgraben 3, Haßfurt 10:00 bis 14:00 Uhr. Infos: 0152 59639612.
So., 23. November Offenes Atelier: Kim Davey Atelier, Froschgraben 3, Haßfurt 14:00 bis 17:00 Uhr. Infos: 0152 59639612.

Workshops

Datum Workshop / Thema Ort Kosten / Anmeldung
Sa., 01. November Monotypie (Drucktechnik, Unikate) – Jannina Hector Atelier in der Mühle, Mühlweg 1, Hofheim 10:00 bis 17:00 Uhr. 120 € zzgl. Material. Anmeldung: 09523/950558 oder jannina.hector@gmx.de.
Sa., 08. November Kreativworkshop für Kinder: Abstrakte Kunst – Anna Grimmer Atelier, Sonnenstraße 6, Oberaurach 10:00 bis 11:30 Uhr. 30 € inkl. Snacks/Getränke. Anmeldung: 01522 6851343, foto@anna-grimmer.de oder online.
Sa., 08. November Kinderworkshop: Buch-Upcycling neu gemacht (10-15 J.) – Janna Liebender-Folz Ort wird nicht genannt 10:00 bis 13:00 Uhr. 18 € zzgl. 2 € Material. Anmeldung: 01608518541 oder janna.folz@web.de.
Sa., 15. November Weihnachtskarten (Kurs) – Jannina Hector Ort wird nicht genannt 10:00 Uhr. 120 €. Anmeldung: 09523/950558 oder jannina.hector@gmx.de.
Sa., 29. / So., 30. November Schneiden und Drucken – Experimentieren mit dem Medium Druck – Jannina Hector Ort wird nicht genannt Jeweils 10:00 Uhr. 180 € für das Wochenende zzgl. Druckplatten. Anmeldung: 09523/950558 oder jannina.hector@gmx.de.

Konzerte und Kino

Datum Veranstaltung / Genre Ort Details
Mo., 10. November Filmkunstmontag: TRAUMKRAUT – Eine poetisch-musikalische Reise Capitol Theater Zeil 19:30 Uhr. Collage aus Musik, Texten und Songs. Infos/Reservierung: 09524-1601 oder www.kino-zeil.de.
Sa., 22. November Oratorium Paulus von Felix Mendelssohn Bartholdy Kath. Kirche St. Bartholomäus, Bergrheinfeld 19:30 Uhr. Infos: 09523/6957 oder karten@kirchenmusik-hassberge.de.
So., 23. November Orgelkonzert zum Christkönigsfest mit Ralf Hofmann St. Michael, Kirchplatz 1, Zeil 17:00 Uhr. Eintritt frei, Spenden erbeten.
So., 23. November Oratorium Paulus von Felix Mendelssohn Bartholdy Stadtpfarrkirche St. Kilian, Haßfurt 18:00 Uhr. Infos: 09523/6957 oder karten@kirchenmusik-hassberge.de.

Die Broschüre KUNSTSTÜCK 2025/2026 ist in den Kommunalverwaltungen und im Landratsamt Haßberge erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Koordinierungsstelle für Kultur & Bildung unter 09521/27-674 bzw. -694 oder kulturraum@hassberge.de.

