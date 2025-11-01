Auto IU
Herbstzauber und Kulturgenuss: KUNSTSTÜCK zeigt im November Kultur in ihrer ganzen Vielfalt
LANDKREIS HASSBERGE – Im Rahmen des Projekts KUNSTSTÜCK, das unter dem Zeichen der Kultur steht, finden im November und Dezember zahlreiche Veranstaltungen, Workshops und Ausstellungen im Landkreis Haßberge statt.
Offenes Atelier und Ausstellungen
|Datum
|Veranstaltung / Thema
|Ort
|Details zur Anmeldung
|Do., 13. November
|Vortrag: Haßberger Burgen im Bauernkrieg mit Dr. Joachim Zeune
|Schüttbau, Rügheim (Lange Pfalzgasse 5)
|19:00 Uhr. Eintritt frei. Anmeldung erbeten unter 09521/27-694 oder kulturraum@hassberge.de.
|Sa., 22. November
|Offenes Atelier: Kim Davey
|Atelier, Froschgraben 3, Haßfurt
|10:00 bis 14:00 Uhr. Infos: 0152 59639612.
|So., 23. November
|Offenes Atelier: Kim Davey
|Atelier, Froschgraben 3, Haßfurt
|14:00 bis 17:00 Uhr. Infos: 0152 59639612.
Workshops
|Datum
|Workshop / Thema
|Ort
|Kosten / Anmeldung
|Sa., 01. November
|Monotypie (Drucktechnik, Unikate) – Jannina Hector
|Atelier in der Mühle, Mühlweg 1, Hofheim
|10:00 bis 17:00 Uhr. 120 € zzgl. Material. Anmeldung: 09523/950558 oder jannina.hector@gmx.de.
|Sa., 08. November
|Kreativworkshop für Kinder: Abstrakte Kunst – Anna Grimmer
|Atelier, Sonnenstraße 6, Oberaurach
|10:00 bis 11:30 Uhr. 30 € inkl. Snacks/Getränke. Anmeldung: 01522 6851343, foto@anna-grimmer.de oder online.
|Sa., 08. November
|Kinderworkshop: Buch-Upcycling neu gemacht (10-15 J.) – Janna Liebender-Folz
|Ort wird nicht genannt
|10:00 bis 13:00 Uhr. 18 € zzgl. 2 € Material. Anmeldung: 01608518541 oder janna.folz@web.de.
|Sa., 15. November
|Weihnachtskarten (Kurs) – Jannina Hector
|Ort wird nicht genannt
|10:00 Uhr. 120 €. Anmeldung: 09523/950558 oder jannina.hector@gmx.de.
|Sa., 29. / So., 30. November
|Schneiden und Drucken – Experimentieren mit dem Medium Druck – Jannina Hector
|Ort wird nicht genannt
|Jeweils 10:00 Uhr. 180 € für das Wochenende zzgl. Druckplatten. Anmeldung: 09523/950558 oder jannina.hector@gmx.de.
Konzerte und Kino
|Datum
|Veranstaltung / Genre
|Ort
|Details
|Mo., 10. November
|Filmkunstmontag: TRAUMKRAUT – Eine poetisch-musikalische Reise
|Capitol Theater Zeil
|19:30 Uhr. Collage aus Musik, Texten und Songs. Infos/Reservierung: 09524-1601 oder www.kino-zeil.de.
|Sa., 22. November
|Oratorium Paulus von Felix Mendelssohn Bartholdy
|Kath. Kirche St. Bartholomäus, Bergrheinfeld
|19:30 Uhr. Infos: 09523/6957 oder karten@kirchenmusik-hassberge.de.
|So., 23. November
|Orgelkonzert zum Christkönigsfest mit Ralf Hofmann
|St. Michael, Kirchplatz 1, Zeil
|17:00 Uhr. Eintritt frei, Spenden erbeten.
|So., 23. November
|Oratorium Paulus von Felix Mendelssohn Bartholdy
|Stadtpfarrkirche St. Kilian, Haßfurt
|18:00 Uhr. Infos: 09523/6957 oder karten@kirchenmusik-hassberge.de.
Die Broschüre KUNSTSTÜCK 2025/2026 ist in den Kommunalverwaltungen und im Landratsamt Haßberge erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Koordinierungsstelle für Kultur & Bildung unter 09521/27-674 bzw. -694 oder kulturraum@hassberge.de.
