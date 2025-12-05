Auto IU

Herzspezialist Prof. Dr. Georg Ertl mit dem Maximiliansorden geehrt

Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder verleiht den Bayerischen Maximiliansorden an Professor Georg Ertl, Universitätsklinikum Würzburg. - Foto: Joerg Koch / Bayerische Staatskanzlei
WÜRZBURG / MÜNCHEN – Professor Dr. Georg Ertl, der ehemalige Direktor der Medizinischen Klinik I des Uniklinikums Würzburg (UKW) und Herzspezialist, hat am 3. Dezember 2025 in München den Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst erhalten. Die höchste Auszeichnung des Freistaats, die Ministerpräsident Markus Söder als den „Bayerischen Nobelpreis“ bezeichnete, würdigt Ertl für seine herausragenden Leistungen in der Kardiologie.

Der 75-jährige Mediziner wurde laut Laudatio für seine bahnbrechenden Arbeiten zum Verständnis und zur Therapie der Herzinsuffizienz geehrt, mit denen er neue Forschungswege eröffnet und innovative Behandlungskonzepte etabliert habe.

Wirken in Würzburg

Die Auszeichnung

Neben Prof. Ertl wurden in diesem Jahr acht weitere Persönlichkeiten mit dem Maximiliansorden ausgezeichnet, darunter auch Prof. Dr. Jörg Vogel, der Direktor des Würzburger Helmholtz-Instituts für RNA-basierte Infektionsforschung (HIRI).

Die Zahl der lebenden Ordensträger ist auf 100 begrenzt, mit den neu Ausgezeichneten haben ihn derzeit 95 Persönlichkeiten inne.

