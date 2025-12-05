Herzspezialist Prof. Dr. Georg Ertl mit dem Maximiliansorden geehrt
WÜRZBURG / MÜNCHEN – Professor Dr. Georg Ertl, der ehemalige Direktor der Medizinischen Klinik I des Uniklinikums Würzburg (UKW) und Herzspezialist, hat am 3. Dezember 2025 in München den Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst erhalten. Die höchste Auszeichnung des Freistaats, die Ministerpräsident Markus Söder als den „Bayerischen Nobelpreis“ bezeichnete, würdigt Ertl für seine herausragenden Leistungen in der Kardiologie.
Der 75-jährige Mediziner wurde laut Laudatio für seine bahnbrechenden Arbeiten zum Verständnis und zur Therapie der Herzinsuffizienz geehrt, mit denen er neue Forschungswege eröffnet und innovative Behandlungskonzepte etabliert habe.
Wirken in Würzburg
Medizinische Klinik I: Prof. Ertl leitete die Medizinische Klinik und Poliklinik I des UKW von 1999 bis 2017.
DZHI: Er war maßgeblich an der Gründung des Deutschen Zentrums für Herzinsuffizienz Würzburg (DZHI) im Jahr 2010 beteiligt, das Forschung und Patientenversorgung beispielhaft verbindet. Der Geehrte relativierte seinen Beitrag bescheiden und betonte, dass die Gründung eine Gemeinschaftsleistung war.
UKW: Von 2016 bis 2020 lenkte Ertl als Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender die Geschicke des UKW.
Aktuelle Tätigkeit: Seit 2020 ist er als Seniorprofessor am DZHI tätig und seit 2019 Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM).
Die Auszeichnung
Neben Prof. Ertl wurden in diesem Jahr acht weitere Persönlichkeiten mit dem Maximiliansorden ausgezeichnet, darunter auch Prof. Dr. Jörg Vogel, der Direktor des Würzburger Helmholtz-Instituts für RNA-basierte Infektionsforschung (HIRI).
Die Zahl der lebenden Ordensträger ist auf 100 begrenzt, mit den neu Ausgezeichneten haben ihn derzeit 95 Persönlichkeiten inne.
