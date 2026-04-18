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Heuballenbrand in Waldbrunn: Kriminalpolizei sucht noch nach Zeugen

18. April 2026Letztes Update 18. April 2026
Heuballenbrand in Waldbrunn: Kriminalpolizei sucht noch nach Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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WALDBRUNN – Nach dem Brand von rund 170 Heuballen am Montagabend im Bereich „An der Mehle“ bittet die Kriminalpolizei Würzburg weiterhin um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bei dem Feuer, das zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr ausbrach, entstand ein Sachschaden von rund 17.000 Euro.

Ein Großaufgebot von etwa 80 Einsatzkräften der Feuerwehr war notwendig, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Der Eigentümer der Heuballen erlitt bei dem Versuch, das Feuer zu bekämpfen oder Sachwerte zu sichern, eine leichte Rauchgasvergiftung und musste medizinisch versorgt werden.

Ermittlungen zur Brandursache dauern an

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Da die Ursache für das Feuer bislang ungeklärt ist, hat die Kriminalpolizei Würzburg die weiteren Ermittlungen übernommen. Neben einer bereits durchgeführten Nachbarschaftsbefragung setzen die Beamten nun verstärkt auf Hinweise von Passanten oder Anwohnern, die am Montagabend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben könnten.

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Die Ermittler werfen dabei insbesondere die Frage auf, ob Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich aufgefallen sind, die mit der Entstehung des Brandes in Verbindung stehen könnten.

Kontakt für Zeugen:

Kriminalpolizei Würzburg

Telefon: 0931 457-1732

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