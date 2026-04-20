Hexenzauber zur Walpurgisnacht: Familienprogramm im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen
FLADUNGEN – Am Donnerstag, den 30. April 2026, verwandelt sich das Fränkische Freilandmuseum Fladungen in einen Ort voller Magie und Spuk. Ab 16:00 Uhr lädt das Museum zu einer besonderen Walpurgisnacht ein, bei der Hexe Walpurga persönlich für Unterhaltung sorgt. Das Programm ist speziell auf Familien mit Kindern zugeschnitten und bietet eine spielerische Alternative zum traditionellen Tanz in den Mai.
Hexe Walpurga, verkörpert von Renate Petrenko, wird den Nachmittag mit viel Humor und skurrilen Kommentaren begleiten. Während sie sich unter die Gäste mischt, können kleine und große Besucher in die Welt der Zauberei eintauchen. Museumsleiter Niklas Hertwig betont, dass der frühe Start am Nachmittag bewusst gewählt wurde, um Familien ein passendes Zeitfenster für das Erlebnis zu bieten.
Kreative Mitmachaktionen für Nachwuchsmagier
Von 16:00 bis 19:00 Uhr stehen verschiedene Bastel- und Experimentierstationen bereit. Kinder haben die Möglichkeit, unter Anleitung eigene Zauberstäbe zu filzen. Zudem wird beim Experiment „Zaubertinte“ gezeigt, wie aus natürlichen Zutaten eine eigene Tinte hergestellt werden kann, die die Nachwuchszauberer anschließend mit nach Hause nehmen dürfen. Wer möchte, kann zudem eigene Zaubersprüche erfinden und diese vor Publikum vortragen.
Kostümwettbewerb und Tanz ums Feuer
Ein besonderes Highlight ist der Kostümwettbewerb für Kinder. Alle, die als Hexe oder Zauberer verkleidet erscheinen, nehmen an der Prämierung um 19:00 Uhr teil, bei der die originellsten Verkleidungen mit „magischen“ Preisen belohnt werden.
Den stimmungsvollen Abschluss bildet gegen 20:00 Uhr der gemeinsame Tanz um das große Walpurgisfeuer. Für die Verpflegung mit kleinen Speisen und Getränken ist während der gesamten Veranstaltung gesorgt.
Das Programm im Überblick:
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Ab 16:00 Uhr: Beginn des Hexenzaubers mit Hexe Walpurga
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16:00 – 19:00 Uhr: Zauberstäbe filzen und Herstellen von Zaubertinte
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19:00 Uhr: Prämierung des Kostümwettbewerbs
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20:00 Uhr: Gemeinsamer Tanz ums Feuer
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