„Hier ist kein Platz für Gewalt“ – Augsfelder Lebenshilfe-Werkstatt nimmt an Orange Day teil
AUGSFELD – Die Werkstatt für behinderte Menschen Augsfeld, die zur Lebenshilfe Schweinfurt gehört, hat sich am Dienstag, den 25. November 2025, mit einer eigenen Veranstaltung dem bundesweiten Orange Day angeschlossen. Der Aktionstag der Vereinten Nationen macht weltweit auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam, wobei die Werkstatt sowohl den ernsten Hintergrund als auch das Schaffen von Handlungsmöglichkeiten in den Fokus stellte.
Harald Waldhäuser, Leiter der Werkstatt Augsfeld, erklärte: „Wichtig ist uns, dass nicht nur das Ereignis im Gedächtnis bleibt, sondern auch der ernste Hintergrund.“
Bettina Surkamp, Psychologin vom Fachdienst der Werkstatt, betonte, dass die Einrichtung jegliche Form von Gewalt nicht duldet und Handlungsmöglichkeiten bekannt machen möchte. Hierfür wurden in der Vergangenheit unter anderem ein Workshop zur Gewaltprävention mit der Polizei sowie ein Selbstverteidigungskurs für Frauen angeboten. Zusätzlich stehen mit Eva-Maria Bayer und Christa Wächter zwei Frauenbeauftragte für behinderte Mitarbeiterinnen zur Verfügung.
Aktionen und bleibende Botschaften
Passend zum Aktionstag rockte die Band „Orange Mouse“ die Werkstattlobby. Die Teilnehmenden konnten sich an verschiedenen Mitmachstationen beteiligen, wie dem Verschönern der Fingernägel mit orangefarbenem Nagellack oder dem Pressen eines individuellen Ansteckbuttons.
Plakate und Schilder mit Botschaften wie „Wer schlägt, hat Unrecht“, „Hinsehen, statt wegsehen“ oder „Nein heißt Nein“ bleiben auch nach Ende des Orange Day hängen.
Um den Gedanken des Orange Day in die Öffentlichkeit zu tragen, wurde in Zusammenarbeit mit Haßfurter Unternehmen in der hauseigenen Schreinerei eine Sitzbank mit der Aufschrift „Hier ist kein Platz für Gewalt“ gefertigt. Die Bank soll demnächst der Stadt Haßfurt übergeben und am Mainufer aufgestellt werden.
