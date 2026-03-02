High-Tech für die landwirtschaftliche Ausbildung: Feldroboter offiziell übergeben
SCHWEINFURT – Die Fahrzeugakademie der Handwerkskammer für Unterfranken und die Landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Oberfranken haben drei hochmoderne Feldroboter in Betrieb genommen, um die Digitalisierung fest in der Ausbildung zu verankern. Im Rahmen des dreijährigen Förderprojekts „FillA“ werden in Schweinfurt und Bayreuth künftig systematisch Lehrinhalte zur autonomen Aussaat und mechanischen Unkrautregulierung entwickelt und erprobt.
Das vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderte Projekt schließt eine wichtige Lücke: Während die Technik bereits serienreif ist, fehlten bislang entsprechende Konzepte in der überbetrieblichen Ausbildung. Ziel ist es, Landwirten die Steuerung der autonomen Systeme zu vermitteln, während angehende Landmaschinenmechatroniker die Wartung und komplexe Fehlersuche erlernen. Diese enge Verzahnung der Gewerke soll eine reibungslose Kommunikation im späteren Betriebsalltag sicherstellen.
Mit einem Gesamtvolumen von rund 1,64 Millionen Euro, wovon 90 % durch Fördergelder gedeckt sind, wird zudem die Entwicklung einer KI-gestützten Lernplattform vorangetrieben. Bezirkstagspräsident Henry Schramm und Handwerkskammer-Hauptgeschäftsführer Ludwig Paul betonten bei der Übergabe in Schweinfurt die Bedeutung dieser Investition für die technologische Souveränität und den wirtschaftlichen Erfolg der regionalen Betriebe.
Ab März startet eine Pilotklasse der Berufsschule Bayreuth mit der Erprobung der ersten praktischen Unterrichtseinheiten. Die Kooperationspartner bauen dabei auf langjährige Erfahrungen aus ihrer gemeinsamen Robotikwoche auf und setzen nun neue Maßstäbe für eine exzellente Ausbildung in der digitalen Landwirtschaft.
