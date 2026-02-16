Auto IU

Hilfe für das Naturdenkmal Schafbrunnen: Aktiver Naturschutz für bedrohte Lebensräume

16. Februar 2026Letztes Update 16. Februar 2026
Hilfe für das Naturdenkmal Schafbrunnen: Aktiver Naturschutz für bedrohte Lebensräume
Fachfirma mit Amphibienfahrzeug und Schreitbagger im Einsatz im Würzburger Schafbrunnen. Foto: Stephanie Möltner/LPV
WÜRZBURG – Das historische Naturdenkmal Schafbrunnen am Wiener Ring erhält umfassende Unterstützung durch den Landschaftspflegeverband sowie die städtische Naturschutzbehörde und das Gartenamt, um seine Funktion als wichtiger Biodiversitäts-Hotspot zu sichern. Mit Spezialgeräten wie Amphibienfahrzeugen wird das verlandende Kleingewässer von Sedimenten befreit, um seltenen Arten wie Amphibien wieder dauerhafte Laichplätze und eine bessere Wasserqualität zu bieten.

Die Entschlammung stellt die ursprüngliche Gewässerstruktur wieder her und verhindert die vollständige Verlandung des einstigen Schaftränke-Areals. Laut Umweltreferentin Dr. Sandra Vorlová ist diese fachgerechte Pflege eine notwendige Investition in die Zukunft, um wertvolle Rückzugsorte für Flora und Fauna auch im städtischen Raum dauerhaft zu erhalten.

