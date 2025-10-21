Auto IU

Hilfe für Leukämie-Patient aus den Reihen der Mighty Dogs: 4.500 Euro Spendenziel für Neustart nach Therapie

21. Oktober 2025Letztes Update 21. Oktober 2025
Foto von gofundme
Sparkasse

SCHWEINFURT – Joey Akers, der seit Sommer 2025 tapfer gegen Leukämie kämpft, benötigt nach Abschluss seiner monatelangen Behandlung Unterstützung für einen Neustart. Die schwere Diagnose und Therapie haben ihn gesundheitlich und finanziell stark belastet.

Insbesondere benötigt er Hilfe bei der Anschaffung eines Autos, um künftig Arzttermine und Wege selbstständig erledigen zu können. Jamie Akers, Organisator:in des Spendenaufrufs, schreibt: „Er ist stark, positiv – aber kann seit Monaten nicht arbeiten.“

Das Spendenziel liegt bei 4.500 Euro. Jede Spende soll dazu beitragen, „Hoffnung, Mobilität und ein Stück Normalität in sein Leben zurückzubringen.“

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Der Link zum Spendenaufruf lautet: https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.gofundme.com%2Ff%2Fteamjoey-unterstutzung-fur-einen-neustart

Dein Ding
Krapfenschmaus 2025

 

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. Oktober 2025Letztes Update 21. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)