Hilfe für Leukämie-Patient aus den Reihen der Mighty Dogs: 4.500 Euro Spendenziel für Neustart nach Therapie
SCHWEINFURT – Joey Akers, der seit Sommer 2025 tapfer gegen Leukämie kämpft, benötigt nach Abschluss seiner monatelangen Behandlung Unterstützung für einen Neustart. Die schwere Diagnose und Therapie haben ihn gesundheitlich und finanziell stark belastet.
Insbesondere benötigt er Hilfe bei der Anschaffung eines Autos, um künftig Arzttermine und Wege selbstständig erledigen zu können. Jamie Akers, Organisator:in des Spendenaufrufs, schreibt: „Er ist stark, positiv – aber kann seit Monaten nicht arbeiten.“
Das Spendenziel liegt bei 4.500 Euro. Jede Spende soll dazu beitragen, „Hoffnung, Mobilität und ein Stück Normalität in sein Leben zurückzubringen.“
Der Link zum Spendenaufruf lautet: https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.gofundme.com%2Ff%2Fteamjoey-unterstutzung-fur-einen-neustart
