Hilfsbereit tun und dann die Handtaschen klauen…

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Sonntagmorgen ist es im Bereich „Loma“ in der Sanderstraße zu einem Handtaschendiebstahl gekommen.

Zwei junge Frauen kamen gegen 1:00 Uhr in der Sanderstraße ins Gespräch und legten ihre Handtaschen für Fotoaufnahmen auf den Straßenbahnschienen ab. Ein Mann schien fürsorglich die Taschen von den Gleisen nehmen zu wollen, flüchtete dann aber damit auf einem Cityroller in Richtung Reibeltgasse. Obwohl die Frauen ihn dort kurz darauf wieder fanden, war die zweite Tasche bereits verschwunden. Der Täter konnte vor der Polizei flüchten.

Der Dieb wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt

Nordeuropäisches Aussehen

Normale Größe und Statur

Schwarze, kurze Haare und buschige Augenbrauen

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Handtaschendiebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.