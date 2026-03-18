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Hinweis der Stadtwerke: Erneuter Warnstreik im Busverkehr am 19. März 2026

18. März 2026Letztes Update 18. März 2026
Hinweis der Stadtwerke: Erneuter Warnstreik im Busverkehr am 19. März 2026
Foto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Am Donnerstag, den 19. März 2026, wird der Busverkehr im Stadtgebiet aufgrund eines ganztägigen Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di massiv beeinträchtigt. Da auch die Beschäftigten des Verkehrsbetriebs der Stadtwerke Schweinfurt GmbH zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind, ist mit weitreichenden Ausfällen im gesamten Liniennetz sowie im Schülerverkehr zu rechnen.

Fahrgäste werden gebeten, für diesen Tag auf alternative Beförderungsmöglichkeiten auszuweichen. Von den Streikmaßnahmen ausgenommen sind jedoch die Linien des Landkreises Schweinfurt (ab der Liniennummer 200), die Teilbereiche des Stadtgebietes bedienen, sowie Fahrten, die von beauftragten privaten ÖPNV-Dienstleistern durchgeführt werden. Die Stadtwerke bitten um Verständnis für die Unannehmlichkeiten und verweisen auf die bereitgestellten Sonderfahrpläne.

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Die Details zum Streiktag im Überblick:

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  • Datum: Donnerstag, 19.03.2026, ganztägig.

  • Betroffene Linien: Alle Stadtbuslinien der Stadtwerke Schweinfurt (starke Einschränkungen und Ausfälle).

  • Nicht betroffene Linien: Landkreislinien ab Nummer 200 sowie Fahrten externer Dienstleister.

  • Schülerverkehr: Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen.

Eine detaillierte Übersicht der Fahrten, die trotz des Streiks stattfinden, haben die Stadtwerke Schweinfurt online veröffentlicht. Fahrgäste können sich tagesaktuell über die betroffenen Verbindungen informieren unter:

www.stadtwerke-sw.de/businfo

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