Hinweise auf Drogenhandel in Kitzingen – 46 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft

KITZINGEN – In Kitzingen hat die Polizei am Mittwochabend einen 46-jährigen Mann festgenommen. Er steht im dringenden Tatverdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung konnten die Beamten eine Vielzahl von Beweismitteln und Rauschgift sicherstellen.

Die Polizei hatte zuvor Hinweisen auf den Mann nachgegangen und eine richterliche Anordnung zur Durchsuchung seiner Wohnung erwirkt. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler eine nicht geringe Menge Rauschgift, darunter Amphetamin im niedrigen dreistelligen und Haschisch im zweistelligen Grammbereich. Zudem wurde eine größere Menge Bargeld sichergestellt. Der Bewohner wurde daraufhin festgenommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Tatverdächtige am Donnerstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.