Hinweise auf mögliches Ansprechen von Kindern – Polizei bittet um Zeugenhinweise bei Miltenberg

HAUSEN U. KLINGENBERG A. MAIN, OT TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. Die Polizei Obernburg geht aktuell Hinweisen nach, laut denen es am Freitag zu zwei Vorfällen kam, bei denen Kinder von unbekannten Männern angesprochen wurden. Diesbezüglich bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Hauptstraße in Hausen

Ein 9-jähriger Junge war am Freitag, gegen 12:30 Uhr, auf der Hauptstraße in Hausen unterwegs. Als er die Straße überqueren wollte, hielt ein weißer Lieferwagen am Fahrbahnrand. Der Junge fühlte sich hierdurch verunsichert und rannte daraufhin weg. Zu einem verbalen Kontakt mit dem Fahrer des Wagens kam es nicht.

Kastellstraße in Trennfurt

Ein 6-Jähriger wurde am Freitag, gegen 15:00 Uhr, vom Fahrer eines dunklen Kombi auf dem Nachhauseweg in der Kastellstraße in Trennfurt angesprochen. Das Kind wurde durch seine Mutter ausreichend über solche Situationen informiert wurde, rannte nach Hause und schilderte dieser den Vorfall.

Polizei prüft beide Sachverhalte

Die beiden Kinder handelten genau richtig, gingen direkt nach Hause und informierten ihre Eltern. Die Polizei Obernburg prüft die beiden Sachverhalte und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es jedoch keine Hinweise auf Straftaten.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum:

Sensibilisieren Sie ihre Kinder bezüglich der Mitfahrt bei Fremden und dem Verhalten bei einem Ansprechen durch Unbekannte.

Beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen in den Sozialen Medien oder WhatsApp-Gruppen.

Informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen direkt Ihre örtliche Polizeidienststelle. Diese kümmern sich mit Nachdruck um die Ermittlungen der Hintergründe und Aufklärung solcher Mitteilungen.

Hinweise nimmt die Obernburger Polizei unter Tel. 06022-629-0 entgegen.