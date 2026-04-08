Historische Handwerke im Freilandmuseum – Schautag mit Vorführungen am 19. April
FLADUNGEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Wie arbeiteten Handwerker vor 100 Jahren ohne moderne Maschinen, allein mit Geschick und traditionellem Werkzeug? Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen gibt am Sonntag, den 19. April, beim Schautag „Historische Handwerke“ faszinierende Einblicke in vergangene Arbeitswelten.
Von 10 bis 17 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, traditionelle Techniken hautnah zu erleben. An verschiedenen Stationen im Museumsgelände wird die Vergangenheit lebendig: Vom Schmieden am offenen Feuer über das Töpfern und Drechseln bis hin zum Korbflechten zeigen Fachleute ihr Können und stehen für Fragen zur Verfügung.
Handwerkliche Vielfalt und Bautechniken
Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf traditionellen Bautechniken. Interessierte können miterleben, wie Lehmbau funktioniert, Holzschindeln hergestellt werden oder Holznägel für historische Fachwerkkonstruktionen geschnitzt werden. Wer sich für optische Täuschungen interessiert, kann die Kunst der Illusionsmalerei bewundern, bei der einfache Oberflächen durch Bemalung wie edles Holz oder Stein wirken.
In der historischen Hofstelle aus Mühlfeld wird zudem die Museumsbrennerei angefeuert. Museumsbrenner Michael Weber verarbeitet Streuobst von den museumseigenen Wiesen zu edlen Bränden und lässt die Gäste live am Entstehungsprozess teilhaben.
Kulinarik und Kinderprogramm
Neben den Vorführungen laden zahlreiche Angebote zum Mitmachen ein:
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Mitmachprogramm für Kinder: Von 11 bis 16 Uhr können junge Gäste kreative Holz-Türstopper in Igel-Form basteln.
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Backhaus-Spezialitäten: Im Gemeindebackhaus aus Oberbernhards wird frisches Kleingebäck im Holzofen gebacken (solange der Vorrat reicht).
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Historische Küche: Im Dreiseithof aus Leutershausen kocht die Museumsköchin zwischen 11 und 15 Uhr nach alten Rezepten – Probieren ist hier ausdrücklich erwünscht.
Informationen für Besucher
Der Eintritt in das Fränkische Freilandmuseum beträgt 8 Euro, wobei verschiedene Ermäßigungen und Familienkarten angeboten werden. Tickets sind vor Ort an der Museumskasse oder vorab online erhältlich. Weitere Details zur Veranstaltung finden Interessierte auf der Website des Museums unter
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