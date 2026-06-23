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Hitzewarnung – Tipps für ein gesundes Verhalten

23. Juni 2026Letztes Update 23. Juni 2026
Hitzewarnung – Tipps für ein gesundes Verhalten
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
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Keiler Helles

HAßBERGE – Angesichts der aktuellen Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt das Landratsamt Haßberge wichtige Verhaltenshinweise, um gesundheitliche Gefahren durch hohe Temperaturen zu minimieren.

Gesundheitliche Risiken erkennen

Extreme Hitze kann den Körper überlasten und die Temperaturregulation erschweren. Dies kann zu Hitzekrämpfen, Hitzestress oder einem gefährlichen Hitzeschlag führen. Auch Dehydrierung, Sonnenbrand und Konzentrationsstörungen sind häufige Folgen. Besonders gefährdete Gruppen wie Schwangere, Kinder sowie Seniorinnen und Senioren bedürfen in dieser Zeit besonderer Aufmerksamkeit.

Wichtige Verhaltensregeln

Hilfreiche Ressourcen und Tools

  • WarnWetter-App: Der DWD informiert über seine App präzise über extreme Hitze, aber auch Unwetter wie Gewitter oder Stürme.

  • UV-Index als Orientierung:

    • Ab UV-Index 3: Sonnenschutzmittel verwenden und mittags Schatten suchen.

    • Ab UV-Index 8: Mittags bevorzugt in geschlossenen Räumen aufhalten.

  • Refill-Initiative: Zur Deckung des erhöhten Wasserbedarfs können die Stationen der Refill-Initiative genutzt werden, um eigene Flaschen kostenlos aufzufüllen. Eine Übersicht der teilnehmenden Stellen finden Sie unter gesundheitsregion.hassberge.de.

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Detaillierte Informationen und Unterstützungsmaterialien, etwa für Kindergärten oder Veranstaltungen, stellt das Landratsamt Haßberge unter www.hassberge.de/dienstleistungen/gesundheitswesen/hitze.html bereit.

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