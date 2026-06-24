Hitzewarnung: Veterinäramt Haßberge gibt wichtige Tipps zum Tierschutz
HAßBERGE – Angesichts der aktuellen Hitzewelle mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke warnt das Veterinäramt Haßberge eindringlich vor den Gefahren extremer Wärme für Haus- und Nutztiere.
Lebensgefahr im Auto
Das Veterinäramt mahnt besonders davor, Tiere in geparkten Fahrzeugen zurückzulassen. Selbst bei leicht geöffneten Fenstern heizt sich der Innenraum innerhalb kürzester Zeit auf über 60 Grad auf. Dies stellt eine lebensgefährliche Falle dar und kann rechtliche Konsequenzen gemäß § 17 Tierschutzgesetz nach sich ziehen.
Tipps für Haustierbesitzer
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Wasser: Stets frisches Trinkwasser an mehreren Standorten bereitstellen.
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Gassi-Zeiten: Spaziergänge konsequent in die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegen, um die Mittagshitze zu meiden.
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Pfoten-Schutz: Vorsicht auf heißem Asphalt; dieser kann zu schmerzhaften Verbrennungen an den Pfoten führen.
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Abkühlung: Den Tieren kühle Rückzugsorte bieten, beispielsweise durch Ventilatoren oder feuchte Tücher.
Empfehlungen für landwirtschaftliche Tierhalter
Nutztiere wie Rinder, Schweine und Geflügel leiden ebenfalls unter Hitzestress. Hier sollten Landwirte folgende Vorkehrungen treffen:
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Wasserversorgung: Tränken regelmäßig auf ihre Funktion und ausreichend Kapazität prüfen.
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Stallklima: Belüftungssysteme kontrollieren und gegebenenfalls optimieren.
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Beschattung: Schattenplätze auf Weiden und in Ausläufen einrichten.
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Transporte: Tierverladungen und Transporte in die frühen Morgen- oder späten Abendstunden legen.
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Überwachung: Anzeichen von Hitzestress wie starkes Hecheln, Schwäche oder Fressunlust genau beobachten und bei Bedarf den Tierarzt hinzuziehen.
Das Veterinäramt weist darauf hin, dass Tiere auf menschliche Hilfe angewiesen sind, und bietet bei Unsicherheiten zur tiergerechten Haltung während der Hitzeperiode beratende Unterstützung an.
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