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Hitzewelle: Freibad Volkach öffnet deswegen ab sofort auch montags

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Hitzewelle: Freibad Volkach öffnet deswegen ab sofort auch montags
Foto: Heiko Bäuerlein
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VOLKACH – Erfreuliche Neuigkeiten für alle Sonnenanbeter und Wasserratten: Angesichts der anhaltenden Hitzewelle erweitert die Stadt Volkach die Öffnungszeiten ihres Freibads.

Zusätzlicher Badetag

Um den Bürgerinnen und Bürgern bei den aktuellen Temperaturen eine Abkühlung zu ermöglichen, verschiebt die Stadtverwaltung den regulären Pflegemontag. Ab dem 22. Juni 2026 bleibt das Freibad Volkach somit auch montags für den Badebetrieb geöffnet.

Flexibilität bei sommerlichem Wetter

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Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein betonte, dass diese Regelung zunächst „bis auf weiteres“ gilt, solange die hochsommerliche Wetterlage anhält. Er sprach zudem dem Team der Bademeister sowie den Mitarbeitenden des städtischen Bauhofs seinen Dank aus, deren Flexibilität und Einsatz diese kurzfristige Erweiterung des Angebots erst möglich machen.

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