Hitzewelle: Freibad Volkach öffnet deswegen ab sofort auch montags
VOLKACH – Erfreuliche Neuigkeiten für alle Sonnenanbeter und Wasserratten: Angesichts der anhaltenden Hitzewelle erweitert die Stadt Volkach die Öffnungszeiten ihres Freibads.
Zusätzlicher Badetag
Um den Bürgerinnen und Bürgern bei den aktuellen Temperaturen eine Abkühlung zu ermöglichen, verschiebt die Stadtverwaltung den regulären Pflegemontag. Ab dem 22. Juni 2026 bleibt das Freibad Volkach somit auch montags für den Badebetrieb geöffnet.
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Öffnungszeiten montags: 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
Flexibilität bei sommerlichem Wetter
Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein betonte, dass diese Regelung zunächst „bis auf weiteres“ gilt, solange die hochsommerliche Wetterlage anhält. Er sprach zudem dem Team der Bademeister sowie den Mitarbeitenden des städtischen Bauhofs seinen Dank aus, deren Flexibilität und Einsatz diese kurzfristige Erweiterung des Angebots erst möglich machen.
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