Hitzewelle mit Rekordwerten: Deutschland erlebt einen der heißesten Juni-Monate

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OFFENBACH – Der Juni 2026 ist nach vorläufigen Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) außergewöhnlich warm, trocken und sonnig ausgefallen. Zum Monatsende sorgte eine ausgeprägte Hitzewelle für Rekordtemperaturen. Nach vorläufigen Messungen wurde am 28. Juni mit 41,7 Grad Celsius in Neißemünde-Coschen (Brandenburg) sogar ein neuer deutschlandweiter Allzeitrekord aufgestellt.

Mit einer Durchschnittstemperatur von 19,5 Grad Celsius war der Juni 2026 der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Nur der Juni 2019 fiel mit 19,8 Grad noch wärmer aus. Nach einem sehr warmen Monatsbeginn folgte zunächst eine kühlere Phase, ehe sich ab der zweiten Monatshälfte hochsommerliche Bedingungen durchsetzten. Verantwortlich dafür war eine sogenannte Omega-Wetterlage, die über mehrere Tage für stabiles Hochdruckwetter und eine außergewöhnlich intensive Hitzewelle sorgte. Am 27. Juni überschritten deutschlandweit bereits 46 Messstationen die 40-Grad-Marke.

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Auch beim Niederschlag blieb der Juni unter den langjährigen Durchschnittswerten. Bundesweit wurden rund 66 Liter pro Quadratmeter registriert, was deutlich weniger als im langjährigen Mittel ist. Besonders trocken blieb es unter anderem in Unterfranken, wo vielerorts lediglich 15 bis 30 Liter pro Quadratmeter fielen. Gleichzeitig schien die Sonne mit rund 248 Stunden den vierten Monat in Folge länger als im klimatologischen Durchschnitt.

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In Bayern lag die Durchschnittstemperatur bei 19,7 Grad Celsius und damit fast fünf Grad über dem langjährigen Mittel. Nach einer kurzen kühleren Phase setzte ab Mitte Juni eine außergewöhnliche Hitzewelle mit zwölf bis 15 heißen Tagen in Folge ein. Der Niederschlag blieb mit rund 73 Litern pro Quadratmeter deutlich unter dem Durchschnitt, wobei insbesondere Teile Unterfrankens besonders trocken waren. Die Sonnenscheindauer erreichte im Freistaat rund 255 Stunden und lag damit ebenfalls deutlich über dem langjährigen Mittel.