Hitzewelle: Regierung von Unterfranken ruft Warnstufe „Alarm“ für den Main aus
WÜRZBURG – Aufgrund extrem hoher Wassertemperaturen hat die Regierung von Unterfranken für den Main den „Alarmplan Main – Gewässerökologie“ aktiviert. Für den Bereich von der Landesgrenze bei Kahl bis Würzburg gilt ab sofort die Warnstufe „Alarm“, für den Abschnitt von Würzburg bis Bamberg die Stufe „Warnung“.
Aktuelle Lage am Main
Die Kombination aus sehr hohen Lufttemperaturen und ausbleibender nächtlicher Abkühlung führt zu einem rasanten Anstieg der Wassertemperaturen. An der Messstelle Erlabrunn wurden bereits 28,4 °C im 3-Stunden-Mittel gemessen. Da für das Wochenende Temperaturen von bis zu 40 °C prognostiziert sind, ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen.
Obwohl die Sauerstoffwerte derzeit noch im unkritischen Bereich liegen, warnt die Behörde vor einem schnellen Umschlagen der Situation. Ein Absterben sauerstoffproduzierender Algen könnte bei anhaltender Hitze zu Sauerstoffmangel führen, was das Überleben der Fische und anderer Gewässerlebewesen akut gefährdet.
Maßnahmen der Behörden
Um das Flusssystem zu entlasten, wurden umfangreiche Schutzmaßnahmen eingeleitet:
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Kläranlagen und Industrie: Betreiber wurden aufgefordert, ihre Betriebsweise anzupassen und jede zusätzliche Belastung des Mains zu vermeiden.
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Bagger- und Bauarbeiten: Schlammräumungen und Baggerarbeiten im Main sind untersagt, da sie Sedimente aufwirbeln und den Sauerstoffgehalt weiter senken könnten.
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Sauerstoffanreicherung: Falls die Werte weiter sinken, können technische Maßnahmen wie die Wehr- oder Turbinenbelüftung an Kraftwerken (z. B. Kleinostheim) veranlasst werden.
Appell an die Bevölkerung
Die Behörden betonen, dass die Möglichkeiten zur Senkung der Wassertemperatur begrenzt sind. Die Maßnahmen zielen darauf ab, den Stress für das Ökosystem Main zu minimieren. Bürgerinnen und Bürger können durch rücksichtsvolles Verhalten aktiv helfen:
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Ruhe bewahren: Tiere benötigen in dieser kritischen Phase Ruhe und mehr Sauerstoff.
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Störungen vermeiden: Vermeiden Sie es, Fische oder Tiere in Uferunterständen aufzuscheuchen.
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Sediment vermeiden: Wirbeln Sie durch Freizeitaktivitäten (z. B. Paddeln) kein Sediment oder Schlamm auf.
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Meldepflicht: Sollten Sie Ansammlungen größerer toter Fische entdecken, verständigen Sie bitte umgehend die Wasserschutzpolizei unter der Notrufnummer 110.
Die Situation wird durch die Wasserwirtschaftsämter Aschaffenburg und Bad Kissingen sowie die Regierung von Unterfranken laufend engmaschig überwacht.
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