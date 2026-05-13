„Hoch hinaus“: Ökumenischer Volksfestgottesdienst im Festzelt
SCHWEINFURT – Wenn sich die Karussells drehen und der Duft von gebrannten Mandeln in der Luft liegt, lädt die Kirche zu einem Moment des Innehaltens ein. Am Sonntag, den 14. Juni 2026, feiern die evangelische und katholische Kirche gemeinsam mit der Stadt Schweinfurt den traditionellen Volksfestgottesdienst unter dem Motto „Hoch hinaus“.
Die Feier beginnt um 10:30 Uhr direkt im Festzelt auf dem Volksfestplatz.
Zwischen Nervenkitzel und Bodenhaftung
Das diesjährige Motto greift die Dynamik des Volksfestes auf: Fahrgeschäfte, die Menschen in schwindelerregende Höhen befördern, und das Gefühl, wenn sich alles um einen herum dreht. Die Seelsorger Ullrich Göbel und Heiko Kuschel stellen dabei eine zentrale Lebensfrage in den Mittelpunkt: Was treibt uns an, immer höher hinaus zu wollen, und was gibt uns Halt, wenn das Lebenstempo außer Kontrolle gerät?
„Manchmal tut es gut, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren“, erklären die beiden Geistlichen. Der Gottesdienst schlägt die Brücke zwischen dem Trubel der Schaustellerwelt und der Suche nach innerer Ruhe und Gemeinschaft.
Musikalische Gestaltung und Atmosphäre
Für den passenden Sound sorgt auch in diesem Jahr die Band Godspell, die für ihre lebendigen und modernen Arrangements bekannt ist. Der Gottesdienst ist bewusst offen gestaltet und richtet sich gleichermaßen an die Schaustellerfamilien wie an die Besucherinnen und Besucher des Volksfests.
Der Termin auf einen Blick
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Datum: Sonntag, 14. Juni 2026
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Uhrzeit: 10:30 Uhr
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Ort: Festzelt am Volksfestplatz, Schweinfurt
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Mitwirkende: Seelsorger Heiko Kuschel und Ullrich Göbel; Band Godspell
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstalter freuen sich auf eine volle Hütte und eine einladende Atmosphäre mitten im Festbetrieb.
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