Hochdramatische und bis zur letzten Aktion umkämpften Partie für den TVO
SCHWEINFURT / OBERNDORF – Der TV Oberndorf (TVO) hat am dritten Spieltag der 1. Bundesliga Süd im Faustball einen hochdramatischen 5:4-Heimsieg gegen den TV Vaihingen in der Georg-Wichtermann-Halle erkämpft.
Das Spiel war ein ständiger Schlagabtausch über neun Sätze. Oberndorf startete stark mit einer 11:4-Führung, aber Vaihingen glich zum 1:1 aus. Oberndorf ging erneut mit 2:1 in Führung (11:9), musste jedoch eine 2:3-Rücklage hinnehmen, da Vaihingen die folgenden beiden Sätze (jeweils 11:9) gewann. Mit großer Willenskraft drehte der TVO das Spiel erneut und holte sich durch einen starken Endspurt im sechsten Satz (11:9) und einen 11:8-Satzgewinn die 4:3-Führung. Vaihingen erzwang den entscheidenden neunten Satz mit einem klaren 11:5-Satzgewinn. Unter großem Druck spielte Oberndorf nahezu fehlerfrei, setzte sich schnell mit 6:3 ab und machte den $11:7$-Heimsieg durch eine Angabe von Nicolas Bitsch perfekt.
Der TVO verharrt trotz des Sieges mit 2:4 Punkten auf dem siebten Platz, sieht sich aber nach den Startniederlagen wieder in der Spur. Spieler Robin Treuheit hob hervor, dass man die Satzstarts in den entscheidenden Momenten (Satz 3 und 9) diesmal besser gestaltet habe. Am kommenden Wochenende trifft der TVO auf den TV Käfertal in Mannheim.
Die Mannschaft spielte mit Nicolas Bitsch, Robin Göttert, Cedric Sauter, Janne Habenstein, Robin Treuheut, Johann Habenstein und Fabian Sagstetter.
Rückblick auf den vorangegangenen Spieltag in Dennach:
Der TV Oberndorf zeigte gegen den Mitfavoriten Dennach eine engagierte Leistung, verlor jedoch mit 3:0 (11:8, 11:4, 11:8). Im zweiten, spannenden Duell gegen Stammheim verlor der TVO knapp mit 2:3 (13:15, 11:9, 11:8, 4:11, 6:11), nachdem er zwischenzeitlich in Führung gelegen hatte. Trotz der beiden Niederlagen an diesem Spieltag zeigte der TVO geschlossenen Teamgeist.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!