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Hochkarätige Auszeichnung in Schweinfurt: Prof. Dr. Melina Schuh erhält Carus-Preis

16. April 2026Letztes Update 16. April 2026
Hochkarätige Auszeichnung in Schweinfurt: Prof. Dr. Melina Schuh erhält Carus-Preis
Foto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt setzt ihre traditionsreiche Kooperation mit der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina fort und verleiht am Donnerstag, den 21. Mai 2026, den Carus-Preis sowie die Carus-Medaille. In diesem Jahr wird die renommierte Biochemikerin Prof. Dr. Melina Schuh für ihre bahnbrechenden Forschungsarbeiten im Bereich der Eizellbildung geehrt.

Die feierliche Übergabe im Alten Rathaus erfolgt durch den Schweinfurter Oberbürgermeister Ralf Hofmann und die Präsidentin der Leopoldina, Prof. Dr. Bettina Rockenbach. Die Auszeichnung würdigt Melina Schuhs Erkenntnisse über die Entwicklung von Säugetier-Eizellen. Ihre Arbeit liefert entscheidende Erklärungen für Ursachen von Fehlgeburten und abnehmender Fruchtbarkeit, die durch Fehler bei der Eizellbildung entstehen können.

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Im Zentrum der Veranstaltung steht neben der Ehrung ein Fachvortrag der Preisträgerin. Prof. Dr. Melina Schuh wird darin ihren Forschungsschwerpunkt erläutern und die Relevanz ihrer Entdeckungen für die moderne Biochemie und Medizin darlegen.

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Die Stadt Schweinfurt und die Leopoldina öffnen diesen Festakt für die Öffentlichkeit und laden interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich in die Untere Diele des Alten Rathauses ein.

  • Termin: Donnerstag, 21. Mai 2026, um 19:00 Uhr.

  • Ort: Altes Rathaus Schweinfurt (Untere Diele).

  • Anmeldung: Eine verbindliche Anmeldung ist aufgrund begrenzter Platzkapazitäten zwingend erforderlich. Diese muss bis spätestens Dienstag, 12. Mai 2026, per E-Mail erfolgen:

    obbuero@schweinfurt.de

Die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem Eingang der Anmeldungen.

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