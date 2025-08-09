Auto IU
Hochsommerliche Temperaturen: Frau lässt Hund im Auto
WÜRZBURG/GROMBÜHL – Eine aufmerksame Zeugin hat am Freitagnachmittag einen stark hechelnden Hund in einem geparkten Auto in der Reiserstraße entdeckt. Die hinzugerufene Polizei konnte die uneinsichtige Halterin des Tieres in einer nahegelegenen Arztpraxis ausfindig machen. Sie wurde wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angezeigt.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich darauf hin, Kinder oder Tiere bei sommerlichen Temperaturen nicht in geschlossenen Fahrzeugen zurückzulassen. Schon bei Außentemperaturen von 26 Grad kann sich der Innenraum eines Autos innerhalb von 15 Minuten auf über 35 Grad aufheizen, was lebensgefährlich sein kann.
