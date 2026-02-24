Auto IU

Hochwasser-Check für die Gemeinde Grafenrheinfeld

Hochwasser-Check für die Gemeinde Grafenrheinfeld
Foto: Sabine Bromisch
GRAFENRHEINFELD – Die Gemeinde Grafenrheinfeld hat das Beratungsangebot „Hochwasser-Check“ der bayerischen Wasserwirtschaft genutzt, um den bestehenden Hochwasserschutz angesichts der Nähe zum Main und weiteren Gewässern umfassend zu prüfen. Bei einem Vor-Ort-Termin bewerteten Experten des Wasserwirtschaftsamtes gemeinsam mit der Gemeindeleitung die technischen Einrichtungen, um die langfristige Sicherheit für die Bürger zu gewährleisten.

Besonders sensible Bereiche wie der Schulsee oder das Reitergelände standen im Fokus der dreistündigen Begehung durch Bürgermeister Christian Keller und die Bauhofleitung.

Dabei wurden vor allem die Hochwasserschieber und deren Wartung genau unter die Lupe genommen, da diese Anlagen eine zentrale Rolle beim Schutz vor eindringendem Wasser spielen.

Der fachliche Austausch dient dazu, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und die Instandhaltung der Schutzsysteme zu optimieren.

Durch diese Vorsorgemaßnahme stellt Grafenrheinfeld sicher, dass die Gemeinde bestmöglich auf zukünftige Hochwasserereignisse vorbereitet ist und die technische Infrastruktur zuverlässig funktioniert.

