Hochwasserschutzsystem in Bad Kissingen für Sommerbetrieb zurückgebaut

BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen verfügt über ein ausgeklügeltes Hochwasserschutzsystem, das sich vom Hallenschwimmbad über den Rosengarten und entlang der Arkade bis zur Lindesmühlpromenade erstreckt. Zahlreiche Hochwasser-Pumpwerke, beispielsweise am Mühlbach, der Balthasar-Neumann-Promenade, an der Hygieia und der Lindesmühlpromenade, dienen dazu, das Eindringen von Hochwasser zu verhindern und einen kontrollierten Abfluss zu gewährleisten.

Ein Frühwarnsystem, basierend auf dem Wasserstandpegel in Salz bei Bad Neustadt, ermöglicht rechtzeitige Maßnahmen. Bei ungewöhnlichem Pegelanstieg oder Überschreitung von Hochwassermeldestufen besteht in der Regel ein Zeitfenster von etwa acht Stunden bis zum Eintreffen des Hochwassers in Bad Kissingen. Das Landratsamt und die Polizei informieren das Ordnungsamt bzw. außerhalb der Dienstzeiten die Stadtwerke, die dann weitere Organisationen alarmieren und den städtischen Abwasserbetrieb in Bereitschaft versetzen. Dieser ist ab diesem Zeitpunkt für die technischen Schutzmaßnahmen zuständig.

Das modulare Hochwasserschutzsystem wird je nach Pegelstand am Prinzregentenbau stufenweise aufgebaut. Parallel dazu werden betroffene Straßen, Rad- und Fußwege gesperrt. Bei akuten Warnmeldungen sind hierfür innerhalb von zwölf Stunden 50 bis 60 Personen im Einsatz, unterstützt von Bauhof und Staatsbad.

Das Schutzsystem umfasst bauliche Elemente wie einen Deich und eine Hochwasserschutzmauer, die mit Ankerplatten für mobile Stützen versehen ist. Viele dieser Strukturen sind im Alltag unsichtbar, ebenso wie Hinweisschilder und Sicherheitseinrichtungen im Kanalsystem.

Im Sommerbetrieb wird das Hochwasserschutzsystem zurückgebaut, gereinigt und eingelagert. Die Dichtungen der Hochwasserschutzmauer werden mit Edelstahlabdeckungen geschützt. Alle festen und mobilen Elemente werden auf Schäden überprüft und gewartet. In der Hochwasserschutzhalle stehen zudem jederzeit 2.200 gefüllte Sandsäcke bereit, sowie weitere 5.000 leere Säcke für Feuerwehr und Katastrophenschutz.