Hochwertiges GPS-Modul aus Baustellenfahrzeug entwendet – Gibt es Zeugen?
KLEINLANGHEIM/HAIDT – Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen haben Unbekannte von einer Planierraupe auf der Autobahnbaustelle ein GPS-Modul gestohlen. Der Diebstahl verursacht einen Schaden von rund 25.000 Euro. Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.
Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 bei der Polizei zu melden.
