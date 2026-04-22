Höchste Anerkennung für herausragendes Engagement: Verleihung der Ehrenurkunde des Landkreises Schweinfurt
WIPFELD – Im feierlichen Rahmen des Kreisehrenabends im Antonia-Werr-Zentrum hat Landrat Florian Töpper die Ehrenurkunde des Landkreises Schweinfurt an fünf verdiente Persönlichkeiten verliehen. Diese Auszeichnung, die einer Ehrenbürgerschaft des Landkreises gleichkommt, würdigt Bürgerinnen und Bürger, die sich über Jahrzehnte hinweg in außergewöhnlichem Maße für die Gemeinschaft eingesetzt haben.
Die Verleihung im Kloster St. Ludwig wurde musikalisch von der Blaskapelle der Lebenshilfe-Werkstatt Augsfeld begleitet. In seiner Laudatio betonte Landrat Töpper, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt für die Geehrten keine bloße Floskel, sondern gelebte Realität sei. Die Auszeichnung wird auf Lebenszeit verliehen und stellt die höchste Form der Anerkennung dar, die der Landkreis zu vergeben hat.
Die neuen Trägerinnen und Träger der Ehrenurkunde
Winfried Ernst (Rügshofen)
Ernst wurde für sein vielseitiges Engagement in seinem Heimatort und darüber hinaus geehrt. Er ist seit über 60 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv und begleitete über vier Jahrzehnte das Amt des Schriftführers beim Sportverein Rügshofen. Zudem ist er seit 35 Jahren Feldgeschworener und gilt als Pionier des Bio-Weinbaus in Franken, wo er als Botschafter der regionalen Weinkultur fungiert.
Rudolph Karg (Löffelsterz)
Karg erhielt die Auszeichnung für sein beeindruckendes humanitäres Lebenswerk. Als Vorsitzender des Vereins „Werke statt Worte“ organisierte er seit 1994 fast 500 Hilfsgüter-Transporte in Krisenregionen weltweit. Neben seiner karitativ-logistischen Arbeit bringt er sich seit über 40 Jahren in der Kirchenverwaltung ein und gestaltet das Gemeindeleben musikalisch mit.
Carolin Reuter-Hock (Schonungen)
Seit der Gründung des DLRG-Ortsverbands Schonungen im Jahr 1975 widmet sich Reuter-Hock der Ausbildung junger Menschen. Sie brachte über 4.600 Kindern das Schwimmen bei und führte zahlreiche Rettungsschwimmer zu internationalen Erfolgen. Ihre Arbeit als Trainerin und Organisatorin bayerischer Meisterschaften prägte den Schwimmsport in Unterfranken maßgeblich.
Holger Strunk (Eßleben)
Der ehemalige Kreisbrandrat (2013–2025) wurde für seinen jahrzehntelangen Dienst im Feuerwehrwesen ausgezeichnet. Strunk leitete zahlreiche Großeinsätze – wie den Brücken-Einsturz auf der A7 oder Bombenentschärfungen – mit höchster Professionalität. In seine Amtszeit fielen zudem die Modernisierung der Ausrüstung und die Gründung der ersten Kinderfeuerwehren im Landkreis.
Wiltrud Werner (Schweinfurt)
Werner wurde für ihren Einsatz beim Weißen Ring geehrt, dessen Schweinfurter Außenstelle sie acht Jahre lang leitete. Mit großer Empathie betreute sie über 200 Kriminalitätsopfer und deren Angehörige, begleitete sie zu Behörden und besetzte das Notruf-Telefon. Über diesen Einsatz hinaus engagiert sie sich im Vorstand des Evangelischen Frauenbundes Schweinfurt.
Hintergrund zur Auszeichnung
Die Ehrenurkunde wird jährlich auf Beschluss des Kreistags verliehen. Vorschläge werden durch die Fraktionsvorsitzenden unterbreitet. Neben besonderem ehrenamtlichem Engagement qualifiziert auch eine mindestens 18-jährige Tätigkeit als Bürgermeister oder Kreisrat für diese Würdigung. Mit den fünf Neuzugängen zählt der Landkreis aktuell 90 lebende Trägerinnen und Träger dieser Auszeichnung.
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