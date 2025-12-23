Hofheim: Zwei Autofahrer nötigen sich gegenseitig – Einer schlägt zu – Anzeige gegen beide
HOFHEIM IN UNTERFRANKEN – Ein gefährlicher Konflikt im Straßenverkehr zwischen Rügheim und Hofheim hat am Montagabend zu strafrechtlichen Ermittlungen gegen zwei Autofahrer geführt. Was mit einer Drängelei und Lichthupe begann, gipfelte im Stadtgebiet von Hofheim in einer körperlichen Auseinandersetzung. Beide Männer, ein 47-jähriger Transporter-Fahrer und ein 65-jähriger Volvo-Lenker, müssen sich nun wegen Nötigung im Straßenverkehr sowie Körperverletzung verantworten.
Gegen 17:30 Uhr begann die Auseinandersetzung auf der Strecke in Richtung Hofheim, als der 47-Jährige mit seinem VW Transporter mehrfach dicht auf den vorausfahrenden schwarzen Volvo auffuhr und die Lichthupe betätigte. Der 65-jährige Fahrer des Volvo reagierte darauf, indem er seinen Wagen mehrfach bis zum Stillstand abbremste. Nur durch sofortige Vollbremsungen konnte der Transporter-Fahrer Auffahrunfälle verhindern.
Nachdem beide Fahrzeuge im Ortsbereich von Hofheim angehalten hatten, eskalierte die Situation weiter. Der 65-jährige Deutsche stieg aus, um den Transporter sowie dessen Fahrer zu fotografieren. Daraufhin kam es zum direkten Kontakt, bei dem der 47-Jährige seinem Kontrahenten gegen den Hals schlug. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und bestätigten den Ablauf gegenüber den eintreffenden Beamten.
Die Polizei Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und die entsprechenden Verfahren gegen beide Beteiligten eingeleitet. Durch die Zeugenaussagen und die Aufnahme vor Ort wird nun geprüft, in welchem Umfang die gegenseitigen Provokationen und die anschließende Tätlichkeit strafrechtlich zu bewerten sind.
