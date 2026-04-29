Hofheimer Losglück: Sparkasse gratuliert zum 10.000-Euro-Hauptgewinn
HOFHEIM, LKR. HAẞBERGE – In der Sparkassenfiliale Hofheim gab es in dieser Woche einen besonderen Grund zur Freude: Die langjährige Kundin Melanie Klein sicherte sich bei der jüngsten Auslosung des PS-Sparens einen Hauptgewinn in Höhe von 10.000 Euro.
Der symbolische Gewinnscheck wurde feierlich direkt vor Ort überreicht. Vorstandsmitglied Andreas Linder gratulierte der Gewinnerin persönlich und betonte, dass solche Termine die Highlights im Sparkassen-Alltag darstellten. Auch Kundenberaterin Larissa Klauer, die die Gewinnerin in Hofheim betreut, freute sich über den unverhofften Geldsegen für ihre Kundin.
Ein Gewinn zum besonderen Anlass
Der finanzielle Erfolg erreicht Melanie Klein in einer passenden Phase, da sie in Kürze ihren runden Geburtstag feiert. Die Summe von 10.000 Euro bietet nun vielfältige Möglichkeiten für das neue Lebensjahr. Ob die Gewinnerin das Geld in eine lang ersehnte Urlaubsreise investiert oder für andere Wünsche nutzt, möchte sie in aller Ruhe entscheiden.
Das Prinzip des PS-Sparens
Beim PS-Sparen der Sparkassen steht neben der Gewinnchance auch der Spargedanke im Vordergrund:
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Sparen und Gewinnen: Von einem Loseinsatz in Höhe von 5 Euro werden monatlich 4 Euro direkt angespart. Der verbleibende Euro dient als Einsatz für die monatlichen Ziehungen sowie zusätzliche Sonderauslosungen.
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Gutes tun in der Region: Ein fester Anteil des Loseinsatzes wird zur Förderung gemeinnütziger Projekte verwendet. Somit unterstützen alle Teilnehmer automatisch lokale Initiativen und soziale Einrichtungen direkt vor Ort.
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