Hohe Bargeldsumme in Kleinostheim übergeben – Zeugen gesucht

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Donnerstag hat sich ein Unbekannter als Polizist ausgegeben und eine Rentnerin um eine hohe fünfstellige Bargeldsumme gebracht. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Nachmittag klingelte bei der 85-jährigen das Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldete sich angeblich die Polizei. Der Geschädigten wurde mitgeteilt, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft eingebrochen wurde. Aus diesem Grund sollte die Dame alle Wertgegenstände und ihr Bargeld zusammensuchen, damit dieses in Sicherheit gebracht werden kann.

Doch weder war der Mann am anderen Ende der Leitung von der Polizei, noch war die Geschichte, die man der Seniorin erzählte wahr. Es handelt sich hier um eine gängige Masche des Callcenterbetrugs, die darauf abzielt insbesondere lebensältere Menschen zu betrügen und um ihr Hab und Gut zu bringen.

Die Rentnerin übergab in der Marienstraße, zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, dem Abholer eine hohe fünfstellige Summe. Anschließend stieg der Täter in ein unbekanntes Fahrzeug und fuhr davon.

Dieser kann vage wie folgt beschrieben werden:

Dunkle Haare

Wollmütze

Kapuze

Die Kriminalpolizei Würzburg hat als Zentralstelle in Unterfranken für derartigen Callcenterbetrug die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wer die Abholung möglicherweise beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Täters beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg, in Verbindung zu setzen.