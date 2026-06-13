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Hohe Nachfrage und Investitionen: Kindergärten in Schonungen auf Erfolgskurs

13. Juni 2026Letztes Update 13. Juni 2026
Hohe Nachfrage und Investitionen: Kindergärten in Schonungen auf Erfolgskurs
Das Foto zeigt zeigt die Kindergartenleitungen und Vorstände der Trägervereine aller 9 Kindergärten. - Foto Lena Schmit
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SCHONUNGEN – Die Kindergärten der Großgemeinde Schonungen verzeichnen eine erfreuliche Entwicklung: Mit einer konstant hohen Auslastung sowohl bei den Krippen- als auch bei den Regelplätzen unterstreichen die Einrichtungen ihre hohe pädagogische Qualität und Attraktivität für Familien.

Engagement und pädagogische Qualität

Beim jährlichen Austausch im Rathaus lobte Bürgermeister Stefan Rottmann das Zusammenspiel zwischen den Kindergartenleitungen, den pädagogischen Teams und den ehrenamtlichen Vorständen der Trägervereine als zentralen Erfolgsfaktor. Die Einrichtungen fungieren dabei nicht nur als reine Betreuungsorte, sondern als lebendige Bildungsstätten und Treffpunkte für Familien.

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In den letzten Jahren lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Modernisierung der Außenspielbereiche. Diese wurden naturnah und vielseitig umgestaltet, um Kindern optimale Bedingungen für Bewegung und Entwicklung zu bieten. Pädagogische Konzepte, die auf individueller Förderung und Partizipation basieren, runden das Angebot ab.

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Strategische Weichenstellung: Gebäudeerwerb durch die Gemeinde

Um die Zukunft der Betreuungseinrichtungen langfristig zu sichern, steht die Gemeinde Schonungen vor einem bedeutenden Schritt: Sie wird in Kürze sechs Kindergartengebäude von den jeweiligen Kirchenstiftungen erwerben.

  • Kontinuität: An der bewährten Betriebsträgerschaft ändert sich durch den Erwerb nichts. Die Trägervereine bleiben weiterhin für den laufenden Betrieb verantwortlich.

  • Verantwortung: Die Gemeinde übernimmt mit der Eigentümerschaft die Verantwortung für notwendige Investitionen zur Gebäudeerhaltung und Weiterentwicklung.

  • Bekenntnis: Bürgermeister Rottmann bezeichnete diesen Schritt als „klares Bekenntnis zur Kinderbetreuung“ und als wichtige Investition in die Zukunft der Familien in der Region.

Durch diese enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Trägervereinen sieht sich die Großgemeinde Schonungen bestens für die kommenden Jahre aufgestellt und festigt ihre Position als familienfreundlicher Standort.


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