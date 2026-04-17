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Hohe Versorgungsqualität bestätigt: Rezertifizierung der Stroke Unit am Leopoldina-Krankenhaus

17. April 2026Letztes Update 17. April 2026
Hohe Versorgungsqualität bestätigt: Rezertifizierung der Stroke Unit am Leopoldina-Krankenhaus
Prof. Karl Mischke (Chefarzt der Medizinischen Klinik 1), Klaus Dötter (Ltd. Oberarzt Neurologische Klinik), Bastian Stastny (Bereichsleitung Pflege), Lisa Walter (Stationsleitung Stroke Unit), Prof. René Handschu (Chefarzt der Neurologischen Klinik). Prof. Dr. med. Jürgen Faiss (Medizinischer Fachauditor), Martin Ossenbrink (Leitender Auditor), Julia Kodim (Qualitätsmanagement) Foto: Christian Kirchner
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SCHWEINFURT – Das Leopoldina-Krankenhaus festigt seine Position als eine der führenden Anlaufstellen für Schlaganfallpatienten in Bayern. Die spezialisierte Schlaganfallstation, die sogenannte Stroke Unit, wurde von der Deutschen Schlaganfallgesellschaft (DSG) erfolgreich als überregionale Einheit rezertifiziert.

Jährlich erleiden rund 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Da bei dieser Diagnose jede Minute zählt, ist eine schnelle und hochprofessionelle Behandlung entscheidend für die Minderung bleibender Schäden. Mit insgesamt zehn zertifizierten Betten erfüllt die Spezialstation des Leopoldina-Krankenhauses dauerhaft höchste Qualitätsstandards.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit auf höchstem Niveau

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Pro Jahr werden in der Schweinfurter Stroke Unit mehr als 1.000 Patientinnen und Patienten versorgt. Ein Team aus spezialisierten Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten steht dafür rund um die Uhr bereit. Im aktuellen Audit wurden besonders die effizienten Strukturen des Hauses gelobt:

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  • Kurze Wege: Eine enge Verzahnung zwischen Notaufnahme, Intensivstation und Stroke Unit sorgt für minimale Zeitverluste.

  • Fachübergreifende Kooperation: Die Zusammenarbeit zwischen Neurologie, Kardiologie, Neurochirurgie und Neuroradiologie garantiert eine ganzheitliche Betreuung.

  • Patientensicherheit: Innovative Maßnahmen wie ein strukturiertes Schmerzassessment und das Sechs-Augen-Prinzip bei der Medikamentenvergabe setzen Maßstäbe in der Versorgung.

Bedeutung für die Region

Prof. Dr. med. René Handschu, Chefarzt der Neurologischen Klinik, betont die Wichtigkeit dieser Spezialisierung: „Die Folgen eines Schlaganfalls hängen maßgeblich davon ab, wie schnell und professionell die Behandlung erfolgt.“ Trotz des zunehmenden Regulierungsdrucks im Gesundheitssystem sieht er das Haus gut aufgestellt, mahnt jedoch auch die notwendige Finanzierung solcher Angebote an.

Mit der erfolgreichen Rezertifizierung unterstreicht das Leopoldina-Krankenhaus seine zentrale Rolle in der medizinischen Schwerpunktversorgung für Schweinfurt und die gesamte Region.

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