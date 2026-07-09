Hohe Waldbrandgefahr in Unterfranken: Regierung ordnet erneut vorsorgliche Luftbeobachtung an
WÜRZBURG – Aufgrund einer prognostizierten Hitzewelle mit anhaltend hohen Temperaturen ordnet die Regierung von Unterfranken für das kommende Wochenende (11. und 12. Juli 2026) eine vorsorgliche Luftbeobachtung an. Ziel ist die frühzeitige Erkennung von Wald- und Flächenbränden im gesamten Regierungsbezirk.
Gefahrenlage
Durch die trockene Witterung und die hohe Sonnenscheindauer besteht eine erhöhte Waldbrandgefahr. Besonders gefährdet sind zudem offene, nicht abgeschattete Geländeflächen mit abgestorbener Wildgrasauflage. Da mit einem erhöhten Aufkommen an Ausflüglern zu rechnen ist, steigt die Wahrscheinlichkeit für schadensrelevante Ereignisse deutlich an.
Maßnahmen der Luftbeobachtung
Die Überwachung findet schwerpunktmäßig in den Nachmittagsstunden statt, da dies die Zeit mit dem höchsten Gefährdungspotenzial darstellt. Hierfür werden zwei Routen beflogen:
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Westroute: Startpunkte sind die Flugplätze Mainbullau und Hettstadt.
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Ostroute: Die Flugzeuge starten von den Flugplätzen Schweinfurt-Süd und Haßfurt.
Die eingesetzten Luftbeobachter achten neben Wald- und Flächenbränden auch auf Anzeichen von Borkenkäferbefall sowie auf den Verkehrsfluss.
Verhaltenshinweise und Finanzierung
Die Regierung von Unterfranken appelliert dringend an die Bevölkerung, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen. Das Rauchen sowie der Umgang mit offenem Feuer im Wald sind strengstens untersagt.
Die Finanzierung der Einsätze erfolgt über den Katastrophenschutzfonds. Die Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern unterstützen die Maßnahme ehrenamtlich.
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