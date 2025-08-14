Hohe Waldbrandgefahr in Unterfranken: Regierung ordnet vorsorgliche Luftbeobachtung an
WÜRZBURG – Aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen und der fehlenden Niederschläge herrscht in weiten Teilen Unterfrankens eine hohe Waldbrandgefahr. Als vorbeugende Maßnahme hat die Regierung von Unterfranken in Absprache mit der Forstverwaltung eine Luftbeobachtung für den gesamten Regierungsbezirk angeordnet.
Die Flüge finden von Freitag, den 15. August, bis Sonntag, den 17. August 2025 statt. Die Bevölkerung wird dringend aufgefordert, in Waldgebieten besonders vorsichtig zu sein und offenes Feuer sowie Rauchen zu unterlassen.
Die hohe Waldbrandgefahr wird auch durch den Grasland-Feuerindex bestätigt, der die Brandgefahr von offenem, trockenem Gelände beschreibt. Da in den nächsten Tagen mit vielen Ausflüglern in Wald und Flur zu rechnen ist, besteht eine erhöhte Schadenseintrittswahrscheinlichkeit.
Die vorbeugende Luftbeobachtung wird in den Nachmittagsstunden durchgeführt, wenn die Gefahr am höchsten ist. Speziell ausgebildete Luftbeobachter fliegen auf zwei festgelegten Routen durch Unterfranken. Die Westroute startet von den Flugplätzen Mainbullau und Hettstadt, während für die Ostroute die Flugplätze Schweinfurt-Süd und Haßfurt genutzt werden. Während der Flüge achten die Beobachter nicht nur auf mögliche Brände, sondern auch auf Auffälligkeiten beim Borkenkäferbefall und auf die Verkehrslage. Die Kosten für die Einsätze werden aus dem Katastrophenschutzfonds getragen, die Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern sind ehrenamtlich tätig.
