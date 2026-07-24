Hohe Waldbrandgefahr: Luftbeobachtung in ganz Unterfranken angeordnet

WÜRZBURG – Aufgrund der anhaltenden Trockenheit hat die Regierung von Unterfranken für Samstag, 25. Juli, und Sonntag, 26. Juli 2026, erneut vorsorglich die Luftbeobachtung für den gesamten Regierungsbezirk angeordnet. Hintergrund ist die weiterhin hohe Waldbrandgefahr.

Neben den Wäldern besteht laut Regierung auch auf offenem, unbeschattetem Gelände mit abgestorbener Wildgrasauflage eine ähnlich hohe Brandgefahr. Wegen des angekündigten schönen Wetters und der erwarteten zahlreichen Ausflügler steigt das Risiko von Bränden zusätzlich.

Die Bevölkerung wird dringend gebeten, in Waldgebieten äußerst vorsichtig zu sein. Offenes Feuer und Rauchen im Wald sind unbedingt zu unterlassen.

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Die Beobachtungsflüge finden jeweils in den Nachmittagsstunden statt, wenn die Waldbrandgefahr am größten ist. In Unterfranken werden zwei Flugrouten geflogen. Die Westroute startet von den Flugplätzen Mainbullau und Hettstadt, die Ostroute von Schweinfurt-Süd und Haßfurt.

Die ausgebildeten Luftbeobachter halten während der Flüge nicht nur nach möglichen Waldbränden Ausschau, sondern achten auch auf Anzeichen von Borkenkäferbefall sowie auf Auffälligkeiten im Straßenverkehr.

Die Einsatzkosten der Luftbeobachtung trägt die Regierung von Unterfranken aus Mitteln des Katastrophenschutzfonds. Die ehrenamtlichen Piloten stellt die Luftrettungsstaffel Bayern.